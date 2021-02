La République islamique envisage de produire plus de 40 millions de doses du vaccin Spoutnik V par an, ce qui devrait permettre de couvrir les besoins nationaux mais aussi d’en exporter une partie.

La capacité de production du vaccin russe Spoutnik V en Iran pourrait atteindre plus de 40 millions de doses par an, a annoncé le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabii.

Le 10 février dernier, l’ambassadeur de la République islamique à Moscou, Kazem Jalali, a fait savoir que Moscou et Téhéran s’étaient mis d’accord sur une production conjointe du vaccin russe anti-Covid.

Précédemment, l’Iran a commencé à administrer le vaccin Spoutnik V à sa population. En premier lieu, la vaccination concernera le personnel des unités de réanimation et de soins intensifs, après quoi les autres professionnels de santé et les personnes âgées de plus de 65 ans pourront eux aussi en bénéficier.

Dans un entretien accordé à Sputnik, le vice-ministre iranien de la Santé, Mohammad Reza Shanehsaz, avait souligné que la production conjointe du vaccin russe devrait permettre non seulement de couvrir les besoins nationaux mais aussi d’en exporter.

Source: Sputnik