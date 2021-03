La justice iranienne a le lundi 1er mars condamné à mort un terroriste qui faisait partie du groupe Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahwaz (MALLA) et du Front Al-Nosra, en même temps.

Armé d’une mitrailleuse, le terroriste Jasem Haïdari avait, en 2006, ouvert le feu sur un poste de police dans la ville d’Ahvaz, de la province du Khouzestan, au sud de l’Iran. Une fois identifié, il a été arrêté après l’incident par les forces de sécurité iraniennes, a rappelé l’agence de presse internationale Tasnim.

Les enquêtes ont révélé qu’il appartenait au groupe terroriste Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahwaz. Un groupe soutenu par des pays du Golfe et les puissances occidentales pour semer la zizanie dans cette province ou réside une importante communauté arabe iranienne. Il avait reçu des sommes d’argent, et réalisé des vidéos de ses attaques armées pour les envoyer aux chaînes de télévision saoudiennes pour les diffuser.

Jassim Haïdari a également rejoint en Syrie les rangs du front al-Nosra, bras d’al-Qaïda dans ce pays, où il a suivi des formations militaires et des cours de doctrine takfiriste. Il y a joué un rôle dans plusieurs opérations terroristes. Il s’est aussi rendu aux Pays-Bas, en Turquie, en Grèce et en Autriche pour coopérer avec des groupes terroristes. Il recevait des sommes d’argent chaque mois de la Turquie, du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Etats-Unis, rapporte le site web de la télévision iranienne arabophone al-Alam, en rapportant les conclusion de son enquête.

A l’issue des séances de son procès, le tribunal de première instance a prononcé une condamnation à mort contre lui. Sur l’appel de l’accusé, l’affaire a été soumise à la Cour suprême pour examen. Après avoir mené les enquêtes nécessaires, le département des investigations de la Cour suprême a soutenu la décision de sa condamnation à la peine capitale.

En novembre 2018, le MALLA avait revendiqué un attentat terroriste à al-Ahwaz, lorsque 4 de ses membres ont ouvert leur feu sur un défilé militaire, tuant et blessant une centaine de personnes qui y participaient.

Source: Médias