« L’accord nucléaire ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle négociation », a réitéré le président iranien Hassan Rohani.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron, M.Rohani, a déclaré que « chaque opportunité qui se perd rendra plus difficile le maintien de l’accord nucléaire ».

« La décision de l’Iran de s’affranchir graduellement de ses engagements, pris dans le cadre de l’accord nucléaire, puise dans le retrait des États-Unis et l’incapacité de trois pays européens d’honorer leurs engagements », a affirmé M.Rohani, ajoutant que l’Iran pourra revenir immédiatement à ses engagements, une fois les autres parties reprendront les leurs.

M.Rohani a en outre indiqué que le gel de l’application volontaire du protocole additionnel par l’Iran était dans le cadre d’une loi adoptée par le Parlement iranien.

« Nous continuerons notre coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique et nous n’avons jamais abandonné l’accord nucléaire », a souligné le président iranien.

Et d’avertir : « toute mesure ou toute position contre-productives au sein du Conseil des gouverneurs pourrait entraîner de nouveaux défis et compliquer davantage la situation ».

De son côté, le chef d’État français, Emmanuel Macron, a déclaré que le maintien de l’accord nucléaire constituait une nécessité pour la communauté mondiale. Il a ensuite mis l’accent sur la poursuite des négociations pour que toutes les parties puissent respecter de nouveau leurs engagements.

Emmanuel Macron a souligné que les deux parties devraient franchir les premiers pas. “L’Europe est prête à devenir plus active pendant les semaines à venir pour revivifier l’accord nucléaire”, a-t-il ajouté.

Sur un autre plan, le président iranien a évoqué la pandémie de coronavirus pesant sur différents pays du monde, dont l’Iran et la France, soulignant qu’une lutte efficace contre le coronavirus impliquait la mobilisation de tous les pays.

« Les sanctions injustes et illégales imposées par les États-Unis entravent la lutte menée par l’Iran contre cette maladie et rendent difficile l’accès de la République islamique d’Iran aux ressources financières pour acheter des médicaments et des équipements médicaux », a-t-il ajouté.

Le président iranien a , dans ce contexte, appelé l’Union européenne, notamment la France, à ne pas rester silencieuse face à ces mesures inhumaines.

Source: Avec PressTV