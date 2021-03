Des centaines d’habitants des villages et des villes du nord de la Syrie ont participé à des marches de protestation à l’occasion de la troisième commémoration de l’opération militaire turque Rameau d’olivier qui a conduit à l’occupation de la ville d’Afrine, au nord d’Alep, par la Turquie et les milices syriennes qui lui sont affiliées.

Les manifestants ont dénoncé le silence international sur les violations turques de leurs terres. Ils ont brandi les portraits des personnes qui ont été tuées par les forces turques et leurs supplétifs, ainsi que des banderoles indiquant comme slogan « Arrêtez l’occupation de nos terres ».

Selon l’Observatoire syrien de l’opposition, instance médiatique de l’opposition syrienne à Londres, les manifestations ont eu lieu à Hassaké, Qamichli, Malikiyah, Darbasiyah, Tal Tamr, Maabada, Al-Shaddadi et Al-Hol.

La tribu Tay contre les occupations turque et américaine

Dans la ville de Qamichli a eu lieu en même temps un forum pour la tribu des Tay qui a réclamé « l’expulsion des forces d’occupation américaines et turques et de leurs sbires collaborateurs du sol syrien », tout en réitérant « son soutien aux élections présidentielles ».

Le forum, qui s’est déroulé en présence de notables et de cheikhs de la tribu Tay, a fait part qu’il soutient « l’option de la résistance populaire afin de chasser toute présence étrangère illégale qui pille les richesses et les récoltes agricoles dans le but d’influencer la détermination du peuple syrien dans les régions de la Jazirat. »

La tribu a travers cette rencontre a souligné « se tenir derrière l’armée arabe syrienne jusqu’à ce que chaque pouce du sol syrien soit libéré ».

La Turquie a lancé l’opération Rameau d’olivier le 20 janvier 2018. Depuis , ses forces et leurs mercenaires ont mené des centaines de raids et mené des opérations de pillage et d’enlèvement. Elle occupe depuis des régions du nord syrien.

Tandis que les forces américaines ont établi des bases dans le nord-est syrien, région occupé et contrôlée par les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes qui collaborent avec les Américains. Avec l’aide des FDS, ces derniers pillent le prétrole syrien, et s’emparent des territoires agricoles.

Source: Médias