Le roi Abdallah II de Jordanie a affirmé, mercredi 7 avril, que la crise qui a ébranlé la monarchie ces derniers jours, dans laquelle son demi-frère le prince Hamza a été accusé d’avoir été impliqué, était résolue.

« Je vous assure que la sédition a été étouffée dans l’œuf », a-t-il indiqué dans un message lu en son nom par un présentateur de la télévision publique.

C’est la première fois que le souverain s’exprime à propos de cette crise sans précédent dans cette monarchie centenaire.

« Le défi de ces derniers jours n’a pas été le plus dangereux pour la stabilité du pays, mais il a été le plus douloureux pour moi car les parties impliquées dans cette sédition étaient de notre maison et de l’extérieur », a-t-il dit, sans préciser de quel pays il parlait. Certaines sources ont pointé du doigt le prince héritier saoudien MBS et le Mossad israélien.

Le roi jordanien a par ailleurs annoncé que le prince Hamza se trouvait chez lui avec sa famille sous sa protection.

« Hamza est aujourd’hui avec sa famille dans son palais, sous ma protection. Il s’est engagé devant la famille (hachémite) à suivre le chemin de ses parents et de ses grands-parents, à être fidèle à leur message et à placer l’intérêt de la Jordanie, de sa Constitution et de ses lois au-dessus de toute autre considération », a-t-il indiqué.

Le demi-frère du roi était accusé par les autorités d’avoir été impliqué dans un « plan maléfique » visant à déstabiliser le trône.

« Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti comme choc, douleur et colère en tant que frère et tuteur de la famille hachémite et en tant que dirigeant de ce peuple cher », a ajouté Abdallah II.

Le monarque a indiqué que « concernant les autres aspects de cette affaire, ils font l’objet d’une enquête (…), les résultats seront traités dans la transparence ».

