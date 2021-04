Le député iranien Bijan Nobawatan a affirmé que » l’enrichissement de l’uranium à 60 % est une étape scientifique importante face aux USA et à ses alliés, soulignant que « la République islamique de l’Iran est capable d’enrichir l’uranium jusqu’à 80% ».

Dans une interview exclusive à l’agence de presse Farsnews, le député iranien a souligné: » Les USA et leurs alliés savent que l’Iran a atteint un tel niveau dans la technologie nucléaire que ses progrès ne peuvent être freinés par l’assassinat de ses savants et des actes de sabotage. L’infrastructure scientifique du pays ne peut être détruite par de telles actions ».

Il a ajouté: « Les pays qui cherchent toujours à inciter les médias à se retourner contre nous doivent savoir que nous sommes également capables d’enrichir l’uranium à 80 pour cent « .

Et de conclure : »les USA doivent traiter l’Iran aujourd’hui comme étant une puissance scientifique et ils doivent savoir qu’ils font face à un pays jouissant d’un rang scientifique et technologique trés haut estimé dans le monde et dans divers domaines, ils doivent prendre conscience que toute agression contre l’Iran ne restera pas sans réponse ».

Source: Farsnews