Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, effectuera, dimanche 25 avril, une visite officielle à Bagdad et à Doha, a indiqué samedi son porte-parole Saïd Khatibzadeh, moins d’une semaine après l’annonce d’une rencontre entre des responsables iraniens et saoudiens en Irak.

M.Zarif se rendra « dimanche (25 avril) au Qatar et en Irak, à la tête d’une délégation » a déclaré dans un communiqué M. Khatibzadeh, ajoutant que cette visite aurait lieu « dans le cadre des pourparlers régionaux et trans-régionaux », sans donner plus de précisions sur le sujet des discussions.

M.Zarif « rencontrera des hauts responsables » dans les deux pays, poursuit le communiqué.

Lundi, un responsable irakien et un diplomate occidental ont confirmé à l’AFP à Bagdad que des délégations iranienne et saoudienne de haut niveau s’étaient rencontrées dans la capitale irakienne en avril.

Les discussions irano-saoudiennes sont restées secrètes jusqu’à ce que le quotidien britannique Financial Times en fasse état la semaine dernière. Si Riyad a démenti leur tenue via sa presse étatique, Téhéran ne s’est pas prononcé, réaffirmant avoir « toujours accueilli favorablement » le principe d’un dialogue avec l’Arabie saoudite.

Source: Avec OLJ