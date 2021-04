L’Iran s’est félicité jeudi du « changement de ton » de l’Arabie saoudite, après des déclarations du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane disant souhaiter de « bonnes » relations avec Téhéran.

« L’Iran (…) a été un pionnier sur la voie de la coopération régionale et se félicite du changement de ton de l’Arabie saoudite », a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Saïd Khatibzadeh, dans un communiqué, en réponse aux déclarations du prince héritier saoudien.

« En adoptant des points de vues constructifs basés sur le dialogue, ces deux pays importants de la région et du monde islamique peuvent surmonter les différends et lancer un nouveau chapitre de coopération pour parvenir à la paix, la stabilité et au développement régional », a-t-il ajouté.

Mohammed ben Salmane a affirmé, mardi 27 avril, que « l’Iran est un pays voisin et tout ce que nous souhaitons c’est (d’avoir) des relations bonnes et spéciales avec l’Iran ». Ces propos représentent un changement de ton, le prince héritier ayant régulièrement accusé Téhéran d’alimenter l’insécurité régionale.

La 19 avril, un responsable gouvernemental irakien a également confirmé une rencontre à Bagdad entre des responsables iraniens et saoudiens.

L’Iran et l’Arabie saoudite avaient rompu leurs relations diplomatiques en 2016, après l’exécution par Ryad du dignitaire religieux cheikh Nimr al-Nimr.

Source: Avec AFP