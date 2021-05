Une nouvelle agression militaire israélienne a été menée, dans la nuit de mercredi à jeudi 6 avril, contre la province de Qouneitra, dans le sud de la Syrie.

L’agence officielle Sana a fait état dans la nuit d’une «agression israélienne menée par un hélicoptère sur l’une des zones de la ville de Jubata al-Khachab dans la banlieue de Quneitra», non loin de la frontière avec la Palestine occupée. L’agression n’a fait «aucune victime», a indiqué Sana.

Ces raids interviennent 24 heures après une attaque similaire contre la province de Lattaquié, ayant fait un mort civil et six blessés, dont un enfant et une femme.

Depuis le début de la guerre contre la Syrie en 2011, Israël a mené des centaines d’agressions contre le sol syrien, sous prétexte de ne pas permettre à Damas de devenir la tête de pont des forces de la République islamique d’Iran.