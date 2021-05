Après de violents affrontements nocturnes entre Palestiniens et policiers d’occupation sur l’Esplanade des Mosquées, des milliers de Jérusalémites, hommes et femmes, criant Allah Akbar et Merci Dieu ont afflué, ce samedi 8 mai, vers la mosquée d’AlAqsa pour effectuer la prière de l’Aube.

Les forces d’occupation israéliennes ont été contraintes d’ouvrir, ce matin, les portes de la mosquée d’AlAqsa après les heurts de la veille.

Le Croissant-Rouge palestinien a fait état de 205 blessés lors des affrontements avec l’occupation qui ont eu lieu dans la ville sainte. 88 des Palestiniens blessés par les tirs des soldats de l’occupation ont été transférés vers les hôpitaux, a-t-on indiqué de même source.

Des dizaines de soldats israéliens se sont retirés, après minuit, de l’esplanade des Mosquées.

Lors de cet assaut israélien -le plus violent depuis des mois- contre ce lieu saint, les militaires de l’occupation avaient tiré des salves de balles métalliques recouvertes de caoutchouc, et des bombes lacrymogènes contre les fidèles palestiniens défendant la première Qibla des musulmans.

Immédiatement après le retrait de l’occupation, des centaines de fidèles ont commencé à nettoyer les différentes places de la mosquée souillée par l’agression israélienne.

Réactions des dirigeants palestiniens

« Nous tenons Israël pour responsable des dangereux développements dans la Vieille Ville », a affirmé Mahmoud Abbas, le président palestinien en qualifiant les Palestiniens rassemblés sur l’esplanade de « peuple héroïque ».

M.Abbas a appelé la communauté internationale à « prendre ses responsabilités et à mettre fin à l’agression contre le peuple palestinien et ses lieux saints ».

Pour sa part, le mouvement de résistance palestinien le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a appelé les Palestiniens à rester sur l’esplanade de samedi soir à jeudi matin, date à laquelle prend fin le mois béni de Ramadan.

« L’occupation israélienne doit réaliser que la résistance est prête à défendre (la mosquée) Al-Aqsa à tout prix », a affirmé le Hamas.

« L’ennemi doit s’attendre à une réponse qui peut arriver à tout moment », a de son côté clamé le chef du Jihad islamique palestinien, Ziad Nakhaleh.

Manifestations de soutien à AlQuds

Entre-temps, de nombreuses manifestations de masse sont prévues, ce samedi, dans les territoires occupés en 1948 et à Gaza, en soutien à la mosquée d’AlAqsa.

Le Haut Comité de suivi des citoyens Palestiniens des territoires occupés en 1948 a appelé à des protestations dans les villes en réponse aux violences. Des rassemblements auront également lieu à la barrière de sécurité qui sépare Gaza des territoires occupés.

Depuis le début du mois de Ramadan, les jeunes palestiniens protestent contre leur interdiction d’effectuer les prières dans la mosquée d’Al-Aqsa.

Source: Divers