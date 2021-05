Les forces de Sanaa se sont emparés, dimanche 9 mai, des positions et des renforts de l’armée saoudienne et de ses mercenaires dans la région d’al-Dhahra, sur le front de Najrane, au sud de l’Arabie.

Des sources militaires dans la capitale Sanaa, ont précisé que les combattants de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont lancé une opération militaire contre les positions de l’armée saoudienne et de ses mercenaires, au cours de laquelle ils ont réussi à contrôler les montagnes et les collines d’Al-Khawar dans le désert frontalier d’AlAjasher, situé entre Najrane et Saada (nord du Yémen).

« Cette offensive a causé de grandes pertes humaines dans les rangs de l’armée saoudienne et de ses mercenaires. Les collines qui sont désormais contrôlées par l’armée et Ansarullah sont situées à 28 km de la frontière yéménite avec Najrane », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Cette opération a été rendue publique par le media de guerre des forces yéménites.

Il convient de rappeler que les forces saoudiennes avaient perdu trois de leurs officiers, lors d’affrontements frontaliers avec l’armée yéménite et Ansarullah le 30 avril passé.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen