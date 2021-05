Les Brigades Al-Qassam , branche militaire du mouvement de résistance Hamas ont décidé, ce soir, de mettre en exécution leur menace de frapper Tel-Aviv, en réponse aux bombard ements de tours civiles dans la bande de Gaza: plus de 130 missiles de type al-Attar, sont tombés sur la ville israélienne et sa banlieue, tandis que les sirènes retentissaient dans son ciel . Deux colons israéliens ont péri dans ce bombardement et des dizaines ont été blessés.

En début de soirée, un drone israélien avait tiré deux missiles contre la tour al-Jawharat, dans la ville de Gaza. Formée de plusieurs étages et comprenant des appartements et des bureaux appartenant à des journalistes, elle s’est entièrement effondrée, selon la télévision al-Mayadeen.

Tout de suite après, les factions de la résistance ont menacé de vouloir bombarder Tel Aviv, à 21:00 heure d’al-Qods.

Des rues, des bus et des batiments ont été touchés à Tel Aviv et à Gush Dan, ont rapporté les médias israéliens, à partir de cette heure-ci.

Il est aussi question que des sites pétroliers ont également été touchés dans le sud de l’entité sioniste suite aux frappes de la résistance palestinienne, notamment l’oléoduc pétrolier qui relie Eilat à Asheklon, provoquant un gigantesque incendie. Les équipes des pompiers n’arrivent toujours pas à l’éteindre et leurs efforts pouraient nécessiter plusieurs jours, ont-ils prévenu. (Illustration à gauche)

Il est aussi question d’une importante installation pétrolière qui a été touchée dans la colonie d’Ashkelon par un missile depuis la bande de Gaza.

L’aéroport de Ben Gourion a été atteint de deux missiles palestiniens puis fermé. Les vols ont été tranférés vers Chypre.

« Nous reviendrons »

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé , dans un communiqué, ce mardi soir : « Conformément à nos promesses, les Brigades Al-Qassam ont tiré une salve de missiles, la plus importante, contre Tel Aviv et ses environs, soit plus de 130 missiles, en réponse au bombardement de tours civiles ».

Une importante installation énergétique à Ashkelon bombardée par un missile de Gaza

« Nous disons à l’ennemi: si vous revenez, nous reviendrons », a mis en garde la branche militaire du Hamas.

Dans leur communiqué, les brigades ont révélé avoir aussi tiré une salve de missiles sur les colonies d’Ashdod et d’Ashkelon.

Le porte-parole officiel des comités de résistance en Palestine, Abou Moujahid, a déclaré: « La résistance fera de Tel Aviv la copie conforme d’Ashkelon. Avec l’Epée d’al-Qods (le nom donné à l’opération palestinienne par les factions de la résistance), elle coupera les liens avec votre saint village. »

Le correspondant d’Al-Mayadeen en Palestine occupée a déclaré que « des missiles avaient été entendues à Ramallah, al-Qods et Toulkarem ».

Les médias israéliens ont pour leur part rapporté que « des sirènes retentissent actuellement à « Tel-Aviv », notant que « tout Tel-Aviv gronde cette nuit qui semble être longue ».

Ils ont reconnu que deux israéliens ont succombé à Gush Dan et Tel Aviv, que trois autres ont été blessés dans la région de Holon et un quatrième à Rishon Letsion, précisant qu’il est dans un état désespéré.

« Les responsables israéliens sont surpris par la réaction du Hamas qui s’est engagé dans l’escalade et les bombardements », ont rapporté ces médias.

« Environ 100 roquettes ont été tirées sur la zone de Tel Aviv et ses environs en seulement 10 minutes. Israël est vulnérable à une attaque de feu intense et au lancement d’un grand nombre de missiles intercepteurs », ont souligné ces médias, selon al-Manar.

Et de poursuivre : « un bus a été touché dans la région centrale (Tel Aviv et Gush Dan) à la suite des tirs de roquettes. Jusqu’à présent, on rapporte un blessé . Les régions de Tel Aviv et Gush Dan subissent de lourdes frappes de missiles à nouveau ». (Voir photos au bas de l’article)

Et d’indiquer qu' »un bâtiment de la ville de Holon avait été directement touché et des ambulances se dirigeaient vers les lieux ».

Les médias israéliens ont reconnu que « les salves de roquettes qui ont été tirées sur la zone de Tel-Aviv étaient les plus importantes jamais connues jusqu’à présent ».

Pour sa part, la résistance a menacé l’occupation israélienne de poursuivre le bombardement de Tel-Aviv si elle persiste à bombarder des tours civiles dans la bande de Gaza.

(Des photos de Tel Aviv)

Source: AlManar + Agences