Les marches devant le consulat d’Israël à Toronto, au Canada, ont été éclaboussées, le samedi 22 mai, de peinture rouge lors d’une action de protestation contre la guerre israélienne dans la bande de Gaza et les livraisons d’armes canadiennes à ‘Israël’, a annoncé l’organisation anti-guerre World Beyond War Canada.

Les manifestants brandissaient des pancartes «Israël et Canada, vous avez du sang sur les mains» et «Arrêtez l’apartheid d’Israël».

L’action a été organisée par World Beyond War Canada et les associations Independent Jewish Voices (IJV), Just Peace Advocates et l’Institut canadien de politique étrangère moins de 24 heures après la conclusion d’un accord de cessez-le-feu entre ‘Israël’ et les factions de résistance à Gaza, lequel avait été négocié par l’Égypte et était entré en vigueur le 21 mai au matin.

«Nous rendons visible la violence israélienne devant les portes du consulat à Toronto. Nous empêchons quiconque d’entrer et de sortir des bureaux de la mission israélienne sans être confronté à l’effusion de sang dont ils sont complices», a indiqué World Beyond War Canada sur Twitter.

Montréal

Toujours au Canada, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue à Montréal pour afficher leur soutien aux Palestiniens.

Les manifestants étaient pour la plupart des jeunes, arborant souvent des drapeaux ou des pancartes « Free Palestine ». Ils ont défilé devant le consulat général d’Israël puis devant le consulat des Etats Unis, selon les médias.

« On est là en solidarité avec la Palestine », avait indiqué Youssra Koudia, une étudiante de 25 ans, plus tôt à l’AFP.

« Dès que ça touche les enfants, ça fait mal, ça touche l’humanité qui est en moi », a expliqué Nour Oulmaj, 20 ans, en référence aux 65 enfants gazaouis tués par les bombardements israéliens.

Des manifestations de Londres à Téhéran

Londres

D’autres manifestations pro-Palestine ont eu lieu, le samedi 22 mai, au Royaume-Uni, en Iran et en Bosnie-Herzégovine.

Un rassemblement solidaire avec les Palestiniens de la bande de Gaza s’est notamment tenu à Londres, non loin du parlement.

Des centaines de personnes tenant des pancartes «Libérez la Palestine» ont marché dans les rues de la capitale britannique.

Téhéran

À Téhéran, un groupe de partisans de la Palestine a scandé des slogans anti-israéliens et anti-américains, réclamant la liberté pour la Palestine.

Ils ont incendié un drapeau d’Israël et condamné les agressions israéliennes contre la bande de Gaza, relate l’agence de presse iranienne IRNA.

Un rassemblement de soutien à la Palestine a également été organisé à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine (BiH).

Sarajevo

Des centaines de personnes se sont réunies devant le siège de l’administration municipale, à l’initiative de la communauté palestinienne.

«Nous voulons que la communauté internationale, qui affirme qu’Israël a le droit de se défendre, se pose la question: contre qui se défendre?! Nous envoyons un signal de paix au peuple palestinien et un signal qu’il n’est pas seul de Sarajevo, la Jérusalem Al-Qods européenne», a déclaré l’ambassadeur de Palestine à Sarajevo, Rezek Namura, sur Avaz TV.

France

Et puis en France, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Paris et en régions pour renouveler leur soutien aux Palestiniens. « Ce n’est pas parce qu’il y a un cessez-le-feu que la question est résolue. Cette lutte concerne toutes les personnes attachées aux valeurs de justice, de dignité et de droit », a expliqué Bertrand Heilbronn, président de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) à l’origine du rassemblement parisien avec plusieurs autres associations et organisations.

Paris

« Palestine vivra, Palestine vaincra », « Israël assassin, Macron complice », « Nous sommes tous des Palestiniens », a scandé la foule brandissant drapeaux palestiniens et ceux des organisations présentes comme le NPA, l’Unef ou la CGT.

« Même si les bombardements ont cessé, l’occupant est toujours là, les habitants de Cheikh Jarrah sont toujours menacés d’expulsion et la bande de Gaza est sous blocus », a dénoncé Wael, ingénieur informatique de 28 ans, drapeau palestinien sur les épaules.

D’autres rassemblements et défilés se sont tenus en France dont plusieurs en Nouvelle-Aquitaine.

À Strasbourg, ils étaient entre 650 et 1 000. « Les Palestiniens ont le droit de vivre en paix et d’avoir un État. Israël nous prive de nos droits, de nos maisons. Je suis palestinien, je n’ai plus le droit d’aller en Palestine, ma famille a tout perdu », a témoigné Imad Deaibis, 28 ans.

2.000 habitations palestiniennes détruites

Gaza

248 Palestiniens sont tombés en martyr, dont 66 enfants, et au moins 2.000 habitations ont été détruites suite aux bombardements israéliens contre Gaza, selon un responsable palestinien.

Pas moins de 4.360 roquettes ont été tirées sur ‘Israël’ en riposte par les factions de la résistance palestinienne.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, aaffirmé qu’Israël avait reçu « un coup douloureux et sévère qui laissera des marques profondes », et a remercié l’Iran de « fournir des fonds et des armes ».

Une trêve négociée par l’Égypte a mis fin à l’agression israélienne contre Gaza et aux tirs de roquettes palestiniennes sur les territoires occupés qui ont duré 11 jours.

Sources: Sputnik + AFP + Médias israéliens