Le journal français «Le Monde» a déclaré que l’expression «Apartheid de facto» correspond parfaitement au régime israélien de domination et d’occupation des territoires palestiniennes.

C’est ce qui ressort de l’éditorial du quotidien français publié, dimanche, sous le titre «Israël – Palestine: changer de paradigme».

«Le Monde» a souligné que pour empêcher le déclenchement d’une nouvelle guerre dans la bande de Gaza il fallait une nouvelle approche fondée sur le respect des droits des deux peuples.

Et le journal d’ajouter : «Et maintenant que se passera-t-il après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas? Après les événements de 2009, 2012 et 2014, les deux parties ont pris de grandes résolutions, mais ces initiatives ont échoué car il y avait un réel manque de détermination véritable des deux côtés, ouvrant la voie à une nouvelle escalade».

L’éditorial du journal «Le Monde» a souligné que le retour au calme, est une «sinistre illusion», avant la levée en urgence du blocus imposé par l’Égypte et Israël, qui «étrangle les 2 millions d’habitants de Gaza», soulignant qu’«il n’y a pas de calme possible dans un ghetto à l’agonie».

«Bien que détachée de la Cisjordanie, la bande de Gaza est une partie intégrante de la Palestine, et la tension n’y baissera pas sans parvenir un règlement d’ensemble du conflit avec Israël», estime le quotidien dans son éditorial.

Le quotidien français a fait observer qu’Israël continue de coloniser à toute vitesse la Cisjordanie, et qu’ «un tel changement de paradigme (nouvelle approche) n’impose pas d’abandonner la solution à deux Etats et de se convertir à l’Etat binational. Les affrontements entre Juifs et Arabes qui ont éclaté en Israël durant les premiers jours du conflit à Gaza devraient d’ailleurs donner à réfléchir aux partisans de l’Etat unique».

De nombreuses villes mixtes dans les territoires occupés en 1948 (habitées par des Palestiniens et des Juifs), telles que Lod, Acre et Jaffa, ont été le théâtre d’affrontements sanglants entre les deux parties au cours des derniers jours.

Les hostilités se sont intensifiées dans les Territoires palestiniens à la suite des attaques «brutales» commises par la police d’occupation et les colons israéliens, depuis le début du mois béni de Ramadan, le 13 avril, à Jérusalem Al-Qods, en particulier dans la région de «Bab al-Amoud», autour de la mosquée Al-Aqsa, et dans le quartier «Cheikh Jarrah», où Israël tente d’expulser 12 familles palestiniennes de leurs maisons en faveur des colons.

À l’aube du 21 mai, la mise en œuvre d’un cessez-le-feu entre les factions palestiniennes à Gaza et ‘Israël’, avec les médiations égyptienne et internationale, a commencé après une offensive de 11 jours lancée par Tel Aviv contre la bande de Gaza.

La violente agression israélienne contre les territoires palestiniens a fait 279 morts, dont 69 enfants, 40 femmes et 17 personnes âgées, et plus de 8 900 blessés, dont 90 touchés « grièvement ».

Les factions de la résistance palestinienne ont riposté en tirant plus de 4000 roquettes contre les colonies et différentes villes occupées.

Source: Avec Anadolu