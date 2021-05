Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a assuré que la campagne de collecte des dons au Yémen -sous blocus saoudien- se poursuivra en coordination avec les représentants des frères palestiniens à Sanaa.

Et d’affirmer: «Nous sommes prêts à partager le pain avec nos frères en Palestine».

«Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt et dans le cadre de la coordination avec l’axe de résistance le dernier round d’affrontements entre nos frères palestiniens et l’ennemi israélien», a-t-il fait savoir.

Et M.al-Houthi de poursuivre: «Nous, par la grâce de Dieu, détenons les éléments qui nous aident à jouer un rôle distingué dans le soutien de la résistance en Palestine».

Et d’affirmer: «notre peuple yéménite aspire à jouer un rôle important et très efficace face à l’ennemi israélien».

Mardi 25 mai, le membre du Conseil politique suprême yéménite, Mohammad Ali Al-Houthi, a présidé une réunion du comité des dons pour mettre en œuvre les instructions du chef d’Ansarullah de soutenir le peuple palestinien et sa cause avec de l’argent, car il s’agit de la cause de tous les musulmans.

