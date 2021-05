Le plus grand syndicat d’acteurs de Grande-Bretagne « Equity » a qualifié jeudi dernier dans une déclaration, les raids israéliens contre les Palestiniens à Gaza de « disproportionné » et d' »horrible ».

« Equity » a déclaré condamner les « actions du gouvernement israélien au cours des dernières semaines, à la fois pour le comportement de sa police contre les Palestiniens à Jérusalem (Al-Qods occupée) et pour ses frappes contre Gaza ».

« Equity » a également défendu la marche du 16 mai à Londres pour protester contre les atrocités israéliennes à Gaza, ont rapporté les médias israéliens.

Trois membres juifs de ce syndicat ont démissionné en réactions aux critiques à l’égard d’Israël.

Les frappes israéliennes, qui ont duré 11 jours, contre Gaza ont couté la vie à plus de 230 Palestiniens, dont 65 enfants. En riposte la résistance palestinienne a tiré plus de 3000 roquettes contre les colonies et les villes occupées. L’entité sioniste a reconnu la mort de 12 Israéliens suite à ces tirs.