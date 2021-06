Les tribus arabes du gouvernorat d’Alep se mobilisent pour soutenir les habitants de la ville de Manbij, contre les milices kurdes syriennes des Forces démocratiques syriennes, collaboratrice des Etats-Unis. Elles ont assuré être prêtes à envoyer des hommes dans cette ville située au nord-est de ce gouvernorat, pour prêter main forte a ses habitants qui protestent contre les exactions des FDS dont ils sont victimes.

Le mercredi 2 juin, des manifestations ont eu lieu dans cette ville et les villages aux alentours au cours desquelles les FDS ont tué 9 manifestants.

Les habitants y réclamaient l’arrêt des circonscriptions militaires obligatoires, l’importation de ciment et l’augmentation des allocations pour le carburant. Ils ont incendié le siège des FDS.

Le mercredi dernier, lors des élections présidentielles syriennes, les FDS avaient empêché les habitants de se rendre vers les régions ou il y avait des urnes, en fermant les barrages frontaliers.

Dans le gouvernorat d’Alep, les cheikhs tribaux arabes ont souligné leur soutien absolu aux habitants de Manbij dans leur conflit contre les miliciens des FDS. Elles ont lancé un appel pour de mobiliser tous les membres des tribus et les envoyer à Manbij pour affronter les miliciens des FDS et mettre fin à la présence des forces américaines dans le nord de la Syrie.

Selon l’agence turque Andolu, les FDS tentent de recruter des jeunes filles et garçons nés entre 1990 et 2003 originaires entre autres des villes Aïn al-Arab, Qamichli, al-Malikiyat, Hassaké, Raqqa, et Deir Ezzor.

