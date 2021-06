Le chef du mouvement de la résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a affirmé que le peuple yéménite est attaché à son droit à la liberté, à l’indépendance et à la dignité, ainsi qu’au droit de toute la nation de se débarrasser des complots américains et israéliens.

M.al-Houthi a indiqué, lors d’un discours télévisé le jeudi 3 juin, que lorsque le peuple yéménite scande « mort à l’Amérique et mort à Israël », cela implique qu’il oeuvre pratiquement à affronter les conspirations des États-Unis et d’Israël.

Et d’ajouter: « ce slogan est devenu, aujourd’hui, le chant des hommes libres sur les chars Abrams, lors des tirs des missiles balistiques, et lors de rassemblements de masse ».

Il a expliqué que les activités américano-israéliennes dans notre région visent à dominer l’identité culturelle de notre nation islamique, soulignant que le slogan de « la lutte contre le terrorisme constitue un alibi pour une intervention dans tous les domaines culturels, intellectuels, médiatiques, politiques et autres. Les régimes saoudien et émirati œuvrent dans ce sens et s’efforcent à inciter la nation à la loyauté envers les USA et Israël et à l’animosité envers l’axe de la résistance ».

S’agissant de l’agression saoudo-US contre le Yémen, le numéro un d’Ansarullah a fait savoir que « les forces d’agression n’ont fait aucune concession. Tout ce que nous réclamons c’est l’arrêt de l’agression et la levée du siège contre le Yémen ».

Et de soulignier : « La paix ne sera rétablie qu’après la fin de l’agression, la levée du blocus et le retrait de l’occupation. Le fait d’appeler notre peuple à mettre fin à sa résistance face à l’agression implique un appel à accepter la reddition. Ce qui est loin d’avoir lieu ».

M.al-Houthi a, dans ce contexte, appelé « le cher peuple yéménite à poursuivre sa lutte contre l’agression et à approvisionner les fronts en argent et en combattants ».

Sur un autre plan, le chef d’Ansarullah a déclaré que « les complots contre les forces de la résistance ont commencé après leur victoire face à Israël », citant « les modèles du Hezbollah et de la résistance palestinienne, qui n’ont bénéficié d’aucun soutien arabe et islamique, à l’exception de l’assistance fournie par la République islamique d’Iran et la Syrie ».

« La résistance en Palestine et au Liban (Hezbollah) a entravé l’expansion de l’ennemi israélien dans les autres pays arabes », a-t-il affirmé.

M.al-Houthi a également salué « la position de la République islamique d’Iran envers les peuples opprimés de la nation », soulignant « qu’il s’agit d’une position responsable dont il est reconnaissant ».

Et réitérer: « le Yémen fait partie intégrante de l’équation annoncée par Sayed Nasrallah selon laquelle toute menace contre Jérusalem Al-Qods occupée impliquera une guerre régionale dans le cadre de l’axe de résistance ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah