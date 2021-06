Le président élu de l’Iran va « regarder vers l’Est » tout en cherchant à sortir de la « patience stratégique » dans les relations avec les États-Unis.

Lors de sa première conférence de presse en tant que président élu avec 62% des voix, Ebrahim Raïssi, face à une forêt de micros, a fait une sortie fracassante, ne laissant rien à l’imagination.

Sur le JCPOA, ou accord sur le nucléaire iranien, le dossier qui obsède complètement l’Occident, Raïssi a été clair :

Les États-Unis doivent immédiatement revenir au JCPOA que Washington a unilatéralement violé, et lever toutes les sanctions.

Les négociations du JCPOA à Vienne vont se poursuivre, mais elles ne conditionnent en rien l’avenir de l’Iran.

Le programme iranien de missiles balistiques n’est absolument pas négociable dans le cadre du JCPOA et ne sera pas freiné.

Lorsqu’un journaliste russe lui a demandé s’il rencontrerait le président Biden si un accord était conclu à Vienne et si toutes les sanctions étaient levées – un « si » majeur -, la réponse de Raïssi a été un « non » catégorique.

Il est essentiel de souligner que Raïssi est, en principe, favorable au rétablissement du JCPOA tel qu’il a été signé en 2015, conformément aux directives du guide Ayatollah Khamenei. Mais si la mascarade de Vienne se poursuit indéfiniment et que les Américains continuent à insister pour réécrire l’accord dans d’autres domaines de la sécurité nationale iranienne, il s’agit d’une ligne rouge définitive.

Raïssi a reconnu les immenses défis internes auxquels il est confronté, à savoir remettre l’économie iranienne sur les rails, se débarrasser de la dynamique néolibérale de l’équipe Rohani sortante et lutter contre la corruption généralisée. Le fait que le taux de participation aux élections n’ait été que de 48,7%, contre une moyenne de 70% lors des trois précédentes élections présidentielles, rendra la tâche encore plus difficile.

Pourtant, en matière de politique étrangère, la voie à suivre par l’Iran est sans équivoque : elle est axée sur la stratégie du « regard vers l’Est », qui implique une coopération plus étroite avec la Chine et la Russie, l’Iran devenant un nœud essentiel de l’intégration eurasiatique ou, selon la vision russe, du partenariat de la Grande Eurasie.

Comme me l’a dit le professeur Mohammad Marandi de l’Université de Téhéran, « l’Iran va basculer vers l’Est et vers le Sud global. L’Iran va améliorer ses relations avec la Chine et la Russie, notamment en raison de la pression et des sanctions américaines. Le président élu Raïssi sera mieux placé pour renforcer ces liens que l’administration sortante ».

Marandi a ajouté : « L’Iran ne nuira pas intentionnellement à l’accord nucléaire si les Américains – et les Européens – s’orientent vers une mise en œuvre complète. Les Iraniens rendront la pareille. Les voisins et les pays de la région seront également une priorité. L’Iran n’attendra donc plus l’Occident ».

Marandi a également fait une distinction assez nuancée en indiquant que la politique actuelle était « une erreur majeure » de l’équipe Rohani, mais « pas la faute du Dr Zarif ou du Ministère des Affaires étrangères, mais du gouvernement dans son ensemble ». Cela implique que l’administration Rohani a placé tous ses paris sur le JCPOA et n’était absolument pas préparée à l’offensive de « pression maximale » de Trump, qui a de facto décimé la classe moyenne iranienne aux idées réformistes.

En un mot : à l’ère Raïssi, exit la « patience stratégique » face aux États-Unis. Place à la « dissuasion active ».

Un nœud essentiel de la BRI et de l’EAEU

Ceux qui contrôlent le récit de la « communauté internationale » ont répondu à Raïssi par des épithètes habituels dérisoires et/ou diaboliques : fidèle à la « machine répressive » de la République islamique, « partisan de la ligne dure », violeur des droits de l’homme, bourreau de masse, fanatique anti-occidental, ou simplement « tueur ». Amnesty International a même demandé qu’il fasse l’objet d’une enquête en tant qu’auteur de crimes contre l’humanité.

Les faits sont plus prosaïques. Raïssi, né à Mashhad, est titulaire d’un doctorat en jurisprudence et en principes fondamentaux de la loi islamique, ainsi que d’un autre diplôme de jurisprudence obtenu au séminaire de Qom. Il a notamment été membre de l’Assemblée des Experts et chef du pouvoir judiciaire.

Il n’a peut-être pas été exposé au mode de vie occidental, mais il n’est pas « anti-occidental », car il estime que l’Iran doit interagir avec toutes les nations. Pourtant, la politique étrangère doit suivre les directives de Khamenei, qui sont très claires. Si l’on ne comprend pas la vision du monde de Khamenei, toute analyse des complexités iraniennes est un sport inutile. Pour connaître le contexte essentiel, veuillez vous reporter à mon livre électronique « Persian Miniatures » publié par Asia Times.

Tout commence avec le concept fondateur de l’Ayatollah Khomeini d’une République islamique, qui a été influencé par la République de Platon ainsi que par la Cité vertueuse du philosophe politique musulman al-Farabi (également influencé par Platon).

À l’occasion du 40ème anniversaire de la Révolution islamique, Khamenei a actualisé son concept de politique étrangère, dans le cadre d’une carte claire pour l’avenir. Il faut absolument lire cet ouvrage pour comprendre ce qu’est l’Iran. Une excellente analyse de Mansoureh Tajik souligne la manière dont le système s’efforce d’atteindre l’équilibre et la justice. Khamenei ne pourrait pas être plus direct lorsqu’il écrit :

« Aujourd’hui, le défi pour les États-Unis est la présence de l’Iran aux frontières entourant le régime sioniste et le démantèlement de l’influence et de la présence illégitimes de l’Amérique en Asie occidentale, la défense par la République islamique des combattants palestiniens au cœur des territoires occupés, et la défense du drapeau sacré du Hezbollah et de la Résistance dans toute la région. Si à l’époque, le problème de l’Occident était d’empêcher l’Iran d’acheter des armes, même les plus primitives, pour sa défense, aujourd’hui, son défi est d’empêcher les armes, les équipements militaires et les drones iraniens d’atteindre le Hezbollah et la Résistance partout dans la région. Si à l’époque, les États-Unis pensaient pouvoir vaincre le système islamique et la nation iranienne avec l’aide de quelques traîtres iraniens qui se vendaient eux-mêmes, aujourd’hui, ils ont besoin d’une large coalition de dizaines de gouvernements hostiles mais impuissants pour combattre l’Iran. Et pourtant, il échoue ».

En termes de politique des grandes puissances, la politique iranienne de « regard vers l’Est » a été conçue par Khamenei – qui a pleinement approuvé le partenariat stratégique global Iran-Chine, d’une valeur de 400 milliards de dollars, qui est directement lié à l’Initiative Ceinture et Route (BRI), et qui soutient également l’adhésion de l’Iran à l’Union économique eurasiatique (UEEA) dirigée par la Russie.

C’est donc l’Iran, en tant que plaque tournante de la connectivité eurasiatique, qui va façonner son avenir géopolitique et géoéconomique. Et non l’Occident, comme l’a souligné Marandi.

La Chine investira dans le secteur bancaire iranien, les télécommunications, les ports, les chemins de fer, la santé publique et les technologies de l’information, sans oublier de conclure des accords bilatéraux en matière de développement d’armes et de partage de renseignements.

Sur le front russe, l’élan viendra du développement du corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), qui est en concurrence directe avec un corridor terrestre Est-Ouest qui peut être frappé à tout moment par des sanctions américaines extraterritoriales.

L’Iran a déjà conclu un accord de libre-échange intérimaire avec l’EAEU, actif depuis octobre 2019. Un accord à part entière – avec l’Iran comme membre à part entière – pourrait être conclu dans les premiers mois de l’ère Raïssi, avec des conséquences importantes pour le commerce du Caucase du Sud à l’Asie du Sud-Ouest au sens large, voire à l’Asie du Sud-Est : Le Vietnam et Singapour disposent déjà de zones de libre-échange avec l’EAEU.

La rhétorique américaine sur « l’isolement » de l’Iran ne trompe personne en Asie du Sud-Ouest – comme l’atteste le développement de l’interaction avec la Chine et la Russie. Ajoutez à cela la lecture que fait Moscou de « l’humeur à approfondir le dialogue et à développer les contacts dans le domaine de la défense ».



Voilà donc à quoi mène l’ère Raïssi : une union plus solide entre le chiisme iranien, le socialisme aux caractéristiques chinoises et le partenariat de la Grande Eurasie. Et ce n’est pas un mal que la technologie militaire russe de pointe surveille tranquillement l’évolution de l’échiquier.

Par Pepe Escobar.

Sources : Asia times. Traduit par Réseau International