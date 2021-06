Le journal israélien Maariv a rapporté ce mercredi que « l’armée d’occupation israélienne s’emploie à renforcer sa coopération avec l’armée jordanienne le long de la frontière entre les deux pays. Et ce, en établissant une salle de gestion des opérations conjointe pour les deux armées, où les deux parties partagent une image de surveillance similaire qui leur permet d’utiliser un langage commun, à travers un système unique de contrôle et de surveillance ».

Bien qu’il n’y ait pas de représentants jordaniens dans la salle des opérations de l’armée israélienne et vice-versa, les deux parties obtiendront une image similaire des moyens de surveillance et de collecte d’informations pour l’armée israélienne, et échangeront ainsi des informations conjointes vitales, dans le but de contrecarrer les opérations d’infiltration en Israël », selon I24 News.

Des travaux communs débuteront dans les prochains mois, et si le projet réussit, il sera étudié pour l’étendre de manière significative à d’autres zones le long de la frontière.

Source: Traduit à partir de PalToday