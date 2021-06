Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii, a fait état d’une opération militaire de grande envergure menée par les forces de Sanaa contre un camp d’entraînement de la coalition saoudienne dans la zone frontalière d’Al-Wadi’a.

«10 drones de type Qasef 2K ont participé à cette opération qui a également visé le centre de commandement et d’autres sites à l’intérieur du camp », a ajouté M.Sarii.

Et de poursuivre: « L’attaque aux drones qui a atteint ses cibles avec précision a tué et blessé plus de 60 mercenaires de la coalition, y compris plusieurs officiers saoudiens ».

« L’opération, qui a été menée au cours des deux derniers jours, a été filmée. La vidéo sera rendue publique plus tard ».

Il convient de noter que les forces de Sanaa ont mené cette semaine plusieurs attaques aux drones contre des sites militaires à l’aéroport saoudien d’Abha et dans la base aérienne du roi Khaled, au sud de l’Arabie.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen