Les forces de Sanaa ont annoncé avoir exécuté plusieurs opérations contre des positions militaires saoudiennes sensibles à Najrane , Abha et Khamis Mashit.

Selon Yahia Sarii (Saree), le porte-parole des forces armées yéménites qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée et des combattants de l’organisation Ansarullah, l’opération qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi a visé le camp de la Garde nationale à Najrane, des positions militaires à Abha et la base aérienne de l’aéroport du roi Khlaed à Khamis Mashit.

Sur sa page twitter, il a évoqué une attaque aux missiles et drones.

Et de rappeler que cette opération est une riposte légitime à la poursuite de l’offensive de la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite contre son pays et à l’embargo qui lui est imposé.

En outre, l’adjoint du chef d’état-major des forces de Sanaa a révélé que la Coalition a acheminé des miliciens jihadistes takfiristes étrangers sur la côte ouest du Yémen.

Lors de sa rencontre avec le président de la délégation des Nations Unies pour l’accord sur Hodeïda, le général de brigade Ali al-Mouchaki a accusé la coalition de ne pas respecter ses engagements donnés pour exécuter l’accord de Stockholm.

Il lui a dit que l’ONU devrait imposer à la coalition de respecter les mécanismes qui ont été décidés sur le redéploiement de ses forces, l’ouverture des passages humanitaires et la réactivation du système de contrôle, comme cela était convenu.

Le général yéménite a insisté sur la nécessité que les pays de l’offensive contre son pays cessent le piratage des navires transportant les dérivés pétroliers et d’agir afin de réhabiliter les ports.

Il a déploré le fait que les saoudiens refusent jusqu’à présent le redéploiement de leurs forces en dépit du fait que les parties yéménites ont respecté de nombreux de leurs engagements. Selon lui, les violations quotidiennes se poursuivent avec les bombardements de quartiers résidentiels et la poursuite d’édification de barricades et des tranchées de combat.

Source: Médias