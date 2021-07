Un sondage réalisé auprès des électeurs juifs américains après la guerre israélienne contre la bande de Gaza en mai 2021 révèle qu’un quart des personnes interrogées affirme qu’Israël est un État d’apartheid qui commet un génocide contre les Palestiniens, a rapporté le site israélien anglophone i24.

34% des électeurs juifs ont estimé que le traitement israélien des Palestiniens est similaire au racisme américain et 22% ont considéré qu’Israël commet un génocide contre les Palestiniens.

Le sondage réalisé auprès de plus de 800 électeurs américains de confession juive a été menée entre le 28 juin et le 11 juillet par GBAO Strategies au nom de l’Institut de l’électorat juif.

Une minorité non négligeable de personnes interrogées (25 %) ne considère pas non plus l’aide financière américaine à ‘Israël’ comme importante, tandis qu’une majorité de 58 % soutient la réduction de l’aide américaine afin qu’elle n’aille pas à l’expansion des colonies en Cisjordanie occupée.

Parmi les personnes interrogées, 20 % étaient d’accord qu’Israël n’a pas le droit d’exister, et 38 % ont déclaré qu’ils n’étaient pas attachés émotionnellement à Israël.