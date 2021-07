Plusieurs législateurs démocrates, dont le représentant Ilhan Omar, ont tenu mercredi une conférence de presse avec le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) appelant à un envoyé spécial du département d’État pour lutter contre l’islamophobie .

Le CAIR a compilé un rapport, obtenu par Fox News, qui montrait une augmentation des crimes commis contre les musulmans aux États-Unis. L’organisation affirme qu’il y a eu 500 cas documentés de harcèlement anti-musulman jusqu’à présent cette année.

« Cela comprenait une augmentation soudaine des incidents anti-mosquée en mai et juin impliquant des cas de vandalisme et une tentative d’agression à l’arme blanche, ainsi que plusieurs agressions physiques visant des femmes musulmanes portant le hijab (couvre-chef religieux) », indique le site Web du CAIR. « Le rapport du CAIR et l’appel à un émissaire pour l’islamophobie surviennent également à la suite d’une attaque terroriste qui a tué trois générations d’une famille musulmane canadienne en juin et d’une augmentation de la répression antimusulmane dans le monde.

En réponse au rapport, les législateurs démocrates ont écrit une lettre demandant une stratégie globale de lutte contre les crimes de haine antimusulmans et exhortant le secrétaire d’État Antony Blinken à créer un envoyé spécial pour la surveillance et la lutte contre l’islamophobie.

« Nous sommes ici parce que nous assistons à une augmentation brutale de la haine anti-musulmane dans ce pays », a déclaré Omar au début de la conférence de presse. » Selon les toutes nouvelles données de CAIR, cette année a vu plus de 500 plaintes documentées de haine et de préjugés anti-musulmans aux États-Unis « .

Omar a ensuite cité plusieurs cas de crimes haineux signalés commis contre des musulmans, notamment des graffitis désobligeants dans son État d’origine, le Minnesota.

« Dans mon propre État natal du Minnesota, des vandales ont peint à la bombe des messages de haine, notamment « Mort à l’Islam » , » F *** Islam » , le » mot N » et une croix gammée nazie sur et à proximité du centre islamique de Moorhead-Fargo « . dit Omar. » Une fenêtre de la mosquée a également été brisée ».

Omar a ajouté qu’elle avait elle-même été victime de harcèlement anti-musulman dans son enfance.

» Ces incidents me font mal parce qu’ils sont si familiers « , a expliqué Omar. » En tant que jeune réfugié qui parlait à peine anglais, les étudiants se moquaient de moi allant même jusqu’à mettre du chewing-gum sur mon hijab ».

Omar a ajouté qu’elle avait été harcelée par un groupe d’adolescents parce que « je n’ai pas mis mes jambes ou mes bras à nu pendant les cours de gym « .

La démocrate du Minnesota a déclaré que le harcèlement se poursuivait à ce jour et a affirmé que son bureau avait reçu le mois dernier un appel dénigrant les musulmans et les qualifiant de terroristes et de « chefs de chiffon ».

La conférence de presse a également été suivie par la représentante Judy Chu qui a critiqué l’ancien président Donald Trump pour sa pause « délibérément nuisible » sur l’immigration en provenance de plusieurs pays musulmans que les démocrates ont qualifié d’ « interdiction musulmane « .

La lettre d’Omar au Congrès a été co-signée par le représentant démocrate Jan Schakowsky de l’Illinois avec 23 autres démocrates, dont les représentants Karen Bass, Jim McGovern, Rashida Tlaib, Adam Smith et Sara Jacobs.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen