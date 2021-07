En moins de 48 heures, les autorités iraniennes ont dévoilé avoir neutralisé des réseaux terroristes liés au Mossad et aux groupuscules jihadistes takfiristes qui planifiaient des attentats terroristes simultanés dans plusieurs régions iraniennes. Elles n’indiquent pas si elles sont liées entre elles.

Ce mardi 27 juillet, le ministère de la sécurité iranien a révélé avoir neutralisé un complot ourdi par l’entité sioniste pour semer les troubles en Iran.

Dans un communiqué, il a indiqué avoir découvert un réseau d’espionnage qui essayait de s’infiltrer en Iran depuis les frontières ouest et avoir arrêté ses agents.

« Le réseau du Mossad détenait de grandes quantités d’armements et de munitions », a-t-il souligné, faisant état qu’ils étaient armés de pistolets, de mitrailleuses, de balles et de grenades.

« Il planifiait de recourir aux armes et aux munitions dans les émeutes dans les villes et de perpétrer des attentats », a ajouté le ministère, selon lequel l’entité sioniste a tenté à plusieurs reprises d’effectuer des attentats de sabotage pendant le dernier scrutin présidentiel.

Le lundi 26 juillet, le chef de l’appareil juridique de la province de Fars, au sud du pays, Kazem Moussawi, a annoncé l’arrestation du noyau principal d’une cellule terroriste takfiriste qui planifiait elle aussi pour perpétrer des attentats terroristes dans ce pays. 11 de ses éléments ont et capturés à Fars, et 31 autres dans plusieurs régions des provinces est et sud.

La cellule était financée par deux services des renseignements, a précisé M. Moussawi, un européen et l’autre régional. Elle comptait réaliser des attentats simultanés dans plusieurs gouvernorats iraniens pour semer le chaos dans le pays.

Le 23 mai, les autorités iraniennes avaient annoncé avoir arrêté les membres de trois 3 cellules terroristes dans la province de l’Azerbaïdjan occidental, au nord du pays.

Elles ont assuré avoir capturé les auteurs de l’attentat terroriste qui avait eu lieu le mois de mars dans la région de Saravan au sud-est.

Toujours en Azerbaïdjan occidental, le service des renseignements du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a révélé début mai avoir démantelé un groupe baptisé Chute de l’Iran qui s’attelait pour unir sous sa coupe tous les courants hostile a la république islamique et de rétablir la monarchie , avec le soutien des gouvernements occidentaux et saoudien .

Durant le mois de juillet, les manifestations ayant éclaté dans la province du Khuzestân, au sud-est du pays, pour protester contre les pénuries d’eau avaient été infiltrées par « des éléments terroristes armés ».

Dans la ville de Mahchahr, ils ont ouvert le feu sur les policiers lors de la manifestation qui s’y déroulait, tuant un policier et en blessant un autre.

Dans la ville de Chadekan, 4 policiers qui étaient dans leur voiture à proximité d’une station essence ont été blessés lorsque des hommes armés au volant d’une moto ont ouvert le feu sur eux.

Selon le gouverneur de la ville Dacht Azadekan de la province du Khuzestân, 75% de ceux qui avaient été arrêtés durant ces manifestations dans cette ville ont été relâchés après avoir exprimé leurs regrets d’avoir participé aux actions de vandalisme durant les manifestations, dont les revendications ont été soutenues par le guide suprême l’imam Ali Khamenei qui a demandé aux responsables de résoudre le problème de pénurie d’eau.

Source: Médias