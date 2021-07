Deux membres d’équipage d’un pétrolier géré par une société appartenant à un homme d’affaires israélien ont été tués dans une attaque au large d’Oman, a annoncé vendredi l’opérateur du navire basé à Londres.

Les analystes ont déclaré que l’attaque portait toutes les caractéristiques des échanges dans la « guerre de l’ombre » entre Israël et l’Iran, dans laquelle des navires liés à chaque nation ont été ciblés dans les eaux autour du Golfe.

Des sources ont assuré pour la télévision iranienne arabophone al-Alam que l’attaque semble une riposte au raid israélien perpétré le 22 juillet dernier contre l’aéroport Dabaat dans la région de Qousseir, dans la province de Homs en Syrie.

Zodiac Maritime, propriété du milliardaire israélien Eyal Ofer, a déclaré que l’incident à bord du MT Mercer Street jeudi avait fait deux morts, un homme originaire de Roumanie et un ressortissant britannique.

« Nous ne sommes au courant d’aucun préjudice causé à d’autres membres du personnel », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que le pétrolier japonais était de nouveau sous le contrôle de son équipage et se dirigeait vers un « lieu sûr » non divulgué sous escorte navale américaine.

La victime britannique travaillait comme gardien pour la société britannique de sécurité maritime Ambrey, a indiqué la société.

En Israël, le bureau du Premier ministre Naftali Bennett et les porte-parole du ministre de la Défense Benny Gantz et de l’armée israélienne ont refusé de commenter l’attaque.

Meir Javedanfar, expert en diplomatie et sécurité iraniennes à l’université israélienne IDC Herzliya, a déclaré à l’AFP que l’auteur l’attaque était « très probablement l’Iran ». Les détails exacts de la façon dont l’attaque s’est produite n’ont pas encore été confirmés.

Zodiac Maritime fait partie du groupe Zodiac, détenu par le milliardaire Ofer, dont les entreprises couvrent le transport maritime, l’immobilier, la technologie, la banque et les investissements.

Ofer a été classé 197e personne la plus riche du monde par Forbes cette année, avec une fortune de 11,3 milliards de dollars. Ses entreprises possèdent et exploitent plus de 160 navires.

La mer d’Oman et l’océan Indien environnant ont été en proie à la piraterie il y a une dizaine d’années, mais les incidents ont diminué ces dernières années après que les marines étrangères ont intensifié leurs patrouilles.

Zodiac a d’abord qualifié l’attaque de MT Mercer Street d’« incident de piraterie présumée ».

Le navire se trouvait dans le nord de l’océan Indien, voyageant de Dar es-Salam à Fujairah sans aucune cargaison à bord au moment de l’attaque, a-t-il ajouté.

Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) – un groupe de travail anti-piraterie dirigé par la Royal Navy – ont également publié un rapport faisant état d' »un navire attaqué » à environ 152 milles marins (280 kilomètres) au large des côtes d’Oman. Il a qualifié l’incident de « non-piratage ».

Les analystes de l’industrie maritime Dryad Global ont déclaré que l’attaque était similaire aux incidents précédents contre des navires associés à Israël et à l’Iran.

Deux navires exploités par la société israélienne Ray Shipping ont été attaqués plus tôt cette année.

« L’attaque de la rue MT Mercer est maintenant considérée comme la cinquième attaque contre un navire connecté à Israël », a déclaré Dryad dans une note par courrier électronique sur l’incident.

Mais il a déclaré avant que les décès ne soient confirmés que la perte de deux membres du personnel « représenterait une escalade significative des événements qui (…) conduirait probablement à une condamnation internationale importante et nécessiterait une réparation diplomatique ».

Il a informé ses clients que le risque pour les navires commerciaux associés à Israël et à l’Iran dans la voie navigable du Golfe était «accru», soulignant les tensions persistantes entre les deux puissances au sujet des ambitions nucléaires de l’Iran.

« De tels incidents restent irréguliers et sont très peu susceptibles d’avoir un impact sur les opérations commerciales normales dans toute la région », a-t-il ajouté.

Source: Avec AFP