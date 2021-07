Le département d’État américain a annoncé, le vendredi 30 juillet, que Moscou l’obligeait à renvoyer les employés russes de ses missions diplomatiques en Russie, prévenant que leur départ aurait un impact sur les opérations de la diplomatie américaine dans le pays.

«À partir du mois d’août, le gouvernement russe interdit aux États-Unis d’employer, d’embaucher ou d’utiliser comme vacataire du personnel russe ou d’un pays tiers, excepté pour nos services de sécurité», a indiqué dans un communiqué Antony Blinken.

Par conséquent, 182 employés russes et des dizaines de vacataires qui travaillaient pour l’ambassade des États-Unis à Moscou et les consulats de Vladivostok et Ekaterinbourg seront renvoyés, a ajouté le secrétaire d’État.

«Ces mesures regrettables auront un fort impact sur les opérations de la mission diplomatique américaine en Russie, y compris sur la sécurité de notre personnel, ainsi que sur nos échanges diplomatiques avec le gouvernement russe», selon lui.

En avril, Washington avait adopté une série de sanctions supplémentaires visant la Russie, accusant Moscou d’ingérence électorale et de cyberattaques.

Dix diplomates russes avaient été expulsés des États-Unis et des restrictions avaient été imposées sur l’achat de dette russe pour les banques américaines.

La Russie avait répliqué en expulsant dix diplomates américains, en menaçant des fonds et ONG financées par Washington et en interdisant de territoire plusieurs membres du gouvernement de Joe Biden.

«Bien que nous regrettions que le gouvernement russe nous force à réduire nos services et nos opérations, les États-Unis respecteront leur engagement à rechercher une relation stable et prévisible avec la Russie», a dit Blinken.

Source: Avec AFP