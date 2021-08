Le chef du mouvement yéménite Ansarullah a affirmé qu’il n’y aura pas de paix au Yémen si les raids et les offensives de la coalition saoudo-US se poursuivent.

Dans son discours à l’occasion du jour de l’hégire du prophète, Sayed Abdel Malek Al-Houthi a déclaré : « Nous sommes prêts pour une vraie paix et non pas à la tromperie, et nous avons pris plusieurs initiatives dans ce sens », rapporte le quotidien arabe Al-Qods al-Arabi.

Et d’ajouter: « le problème réside dans l’obstination des pays de la coalition à poursuivre leur agression et leur blocus accablant, sans prendre de mesures pratiques au niveau humanitaire ».

« Nous ne pouvons pas accepter une paix, sans l’arrêt des raids, des violations et du siège étouffant ».

Et de lancer à l’adresse des envahisseurs : « Prouvez vos intentions dans le dossier humanitaire, arrêtez les raids puis mettez fin à l’occupation, et nous, de notre côté, nous stopperons nos opérations».

Il a en outre qualifié de mensonges les déclarations américaines sur la paix, appelant le peuple yéménite à agir dans tous les domaines pour affronter les ennemis avec fermeté.

La coalition saoudienne, soutenue par les USA, mène depuis mars 2015 des raids meurtriers qui ont causé la mort des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’Onu.

Soutien au Hezbollah

Sur un autre plan, Sayed Houthi a salué l’opération de riposte anti-israélienne menée par la Résistance islamique au Liban, soulignant que « les forces de la trahison critiquent les opérations de riposte, alors qu’elles gardent le silence quand il s’agit d’agressions israéliennes ».

Dans le cadre de son éloge de la résistance islamique, il a déclaré : « Il n’y a aucune inquiétude sur le Hezbollah, mais nous réitérons notre soutien à ses côtés et avec l’axe de la résistance ».