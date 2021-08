Le chef du mouvement yéménite, Ansarullah, a réaffirmé son soutien à la résistance du peuple palestinien.

Lors d’un discours, jeudi 19 août, à l’occasion du deuil d’Achoura, Sayed Houthi a confirmé son « soutien au peuple palestinien, à sa résistance, à l’expulsion des sionistes et son appui aux peuples opprimés de notre nation, dont le Liban, la Syrie, l’Irak, le Bahreïn et ainsi que de tous les pays du monde ».

Il a expliqué que notre commémoration de l’Achoura est une expression de loyauté envers le maître des martyrs, l’Imam Hussein, que la paix soit sur lui, et sa véridique position, soulignant que l’Imam Hussein s’est élevé à un stade sensible et à un tournant historique qui a de l’importance dans l’avenir de la nation.

Le numéro un d’Ansarullah a en outre souligné sur « le droit du cher peuple yéménite à faire face à l’agression américano-saoudienne, qui n’a aucune légitimité et a commis les crimes les plus odieux ».

« Notre nation est aujourd’hui en nette progression, et la défaite américaine est devenue évidente, comme cela s’est produit récemment en Afghanistan », a ajouté M.Houthi, avant de souligner que « les USA parient sur des guerres par procuration à travers ses agents ».

Il a également mis en garde les dirigeants de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. « Nous conseillons aux régimes saoudien et émirati et à ceux qui les accompagnent de cesser de cibler notre nation, vos paris sont perdus ».

Et de réitérer « son attachement à la résistance du peuple yéménite contre la coalition d’agression jusqu’au recouvrement de la liberté et de l’indépendance du Yémen ».

La coalition saoudienne, soutenue par les USA, mène depuis mars 2015 des raids meurtriers qui ont causé la mort des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’Onu.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah