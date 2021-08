Les derniers soldats américains ont quitté l’Afghanistan, a annoncé le Pentagone lundi 30 août, laissant le pays aux mains des talibans, leurs ennemis de 20 ans, au terme de la plus longue guerre de l’histoire des Etats-Unis.

L’armée américaine a partagé une image du dernier soldat américain s’apprêtant à monter dans le dernier vol d’évacuation au départ de Kaboul, le général de division Chris Donahue.

La plus longue guerre menée par les États-Unis, qui a duré 20 ans, aura coûté la vie à près de 2.500 soldats américains et à environ 240.000 Afghans. Le coût économique de la guerre s’élève lui à environ 2.000 milliards de dollars.

« Le dernier avion C-17 a décollé de l’aéroport de Kaboul le 30 août » à 19H29 GMT, a déclaré le général Kenneth McKenzie qui dirige le commandement central dont dépend l’Afghanistan lors d’une conférence de presse, cité par l’AFP.

« Si les évacuations militaires sont terminées, la mission diplomatique pour s’assurer que davantage de citoyens américains et d’Afghans éligibles voulant partir, continue », a ajouté le général américain.

Depuis le 14 août, sur une période de 18 jours, les avions des Etats-Unis et leurs alliés ont évacué plus de 123.000 personnes de l’aéroport international Hamid Karzai, a également précisé le général McKenzie.

Honte nationale

Le Président US est la cible de critiques virulentes de la part des républicains et de certains démocrates pour sa gestion de la situation en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des taliban.

Le sénateur républicain Ben Sasse a qualifié le retrait américain de «honte nationale» qui «découle directement de la lâcheté et de l’incompétence du président Biden».

La victoire est celle de « tous » les Afghans

Des coups de feu victorieux ont éclaté à Kaboul à l’annonce du retrait final de l’armée américaine, salué comme un succès « historique » par les talibans, revenus au pouvoir le 15 août.

Les Américains étaient entrés en Afghanistan en 2001, à la tête d’une coalition internationale, pour chasser du pouvoir les talibans en raison de leur refus de livrer le chef d’Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

«Indépendance totale»

« Félicitations à l’Afghanistan (…) Cette victoire est la nôtre à tous », a déclaré mardi matin le principal porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, à l’aéroport de Kaboul, dont les islamistes avaient pris le contrôle total quelques heures plus tôt.

« C’est une grande leçon pour d’autres envahisseurs et pour notre future génération », et « c’est aussi une leçon pour le monde », a-t-il estimé. « C’est un jour historique, c’est un moment historique et nous en sommes fiers ».

« Nous voulons avoir de bonnes relations avec les États-Unis et le monde », a-t-il en outre dit.

«Les derniers soldats américains ont quitté l’aéroport de Kaboul et notre pays a conquis sa pleine indépendance», a pour sa part déclaré le porte-parole des talibans, Qari Yusuf, cité par la chaîne qatarie AlJazeera, rapporte Sputnik.

Les talibans contrôlent désormais un plus grand territoire que lors de leur dernier règne, de 1996 à 2001.