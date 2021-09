Le commandant de la marine de l’Armée de la République islamique d’Iran a déclaré que « la 75ème flotte a traversé trois océans et nous avons pu naviguer via trois voies maritimes tumultueuses avec un destroyer entièrement iranien baptisé Sahand ».

Le commandant de la marine iranienne, l’amiral Shahram Irani a précisé à ce sujet que « la 75e flotte a traversé trois océans, et nous avons pu traverser trois voies maritimes très rugissantes avec un produit entièrement iranien appelé le destroyer Sahand ; c’est-à-dire l’océan Atlantique, qui est l’un des océans sauvages du monde ».

« Personne ne croyait à cet exploit, et nos ennemis cherchaient à voir si ce voyage se terminerait ou non », a ajouté l’amiral Irani.

« La réalisation la plus importante de ce voyage a été la confiance en soi que nous avons acquise aujourd’hui, et nos jeunes voient le résultat de leurs efforts, qui avec autorité et fierté ont parcouru un long voyage de 45 mille kilomètres et sont retournés sains et saufs dans les eaux iraniennes », a évoqué le commandant iranien.

« Environ 90 % de notre commerce se fait par voie maritime, et aujourd’hui la mer est menacée par des acteurs transrégionaux et parfois par le terrorisme maritime et cet axe économique a été menacé, a-t-il continué.

L’amiral Irani souligne également que « aujourd’hui, l’océan Indien est pour nous une mission normale et quotidienne, et nous serons certainement présents dans toutes les directions qui seront nécessaires, car nous en avons la capacité ».

Source: Agences