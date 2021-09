Le roi saoudien Salman bin Abdelaziz a rendu un arrêté mettant fin aux services du directeur de la sûreté générale Khalid bin Qarar Al-Harbi afin de le soumettre à une enquête, sur fond de « nombreux abus et violations visant à voler l’argent public », selon les médias officiels.

Le monarque saoudien, le roi Salman bin Abdelaziz, a limogé le directeur de la sûreté générale et l’a renvoyé à une enquête pour avoir commis des transgressions et des violations visant à « voler l’argent public et à usage personnel ».

Selon l’agence de presse saoudienne « SPA », le roi saoudien, en sa qualité de commandant suprême de toutes les forces militaires saoudiennes, a décidé, et sur la base du « rapport de la commission selon lequel Khalid bin Qarrar Al -Harbi, est suspecté d’avoir commis de nombreux abus et violations afin de s’emparer de biens publics à des avantages personnels. »

Selon SPA, « Khalid bin Qarrar Al -Harbi a été accusé d’avoir commis un certain nombre de délits, dont la contrefaçon, la corruption et l’abus d’influence, avec la participation de 18 employés des secteurs public et privé ».

Le Roi a ordonné à l’Autorité de contrôle et de lutte contre la corruption du pays de « compléter les procédures d’enquête auprès de toutes les personnes impliquées dans ces accusations et de prendre les mesures juridiques nécessaires à leur encontre dans le cadre des lois et règlements en vigueur, tout en notifiant ces ordonnances aux autorités compétentes en Arabie saoudite pour approbation et mise en œuvre. »

Source: Traduit d'AlMayadeen