Le président iranien Ebrahim Raïssi a affirmé que « les USA n’ont apporté au peuple afghan que guerre , destruction, effusion de sang et misère au cours des 20 années d’occupation US en Afghanistan ».

M. Raïssi a déclaré dans un communiqué lors d’une réunion du Conseil administratif de la province du Khorasan du Sud : « Les USA et l’Occident n’ont résolu aucun problème pour personne, ils n’en résoudront aucun pour nous ».

Il a ajouté : « Les USA ont imposé 20 ans de misère au peuple afghan, ils ont abandonné 35 000 enfants à besoins spécifique, détruit des maisons et commis des massacres ».

Ebrahim Raïssi a également fait référence à ses conversations téléphoniques avec le président du Conseil européen, Charles Michel: « au cours de ces entretiens, la question de l’Afghanistan a été soulevée, car M.Michel a indiqué que cette question représente une grande leçon pour l’Occident . »

Le président iranien Ebrahim Raïssi a réiteré à Charles Michel, que « la poursuite des relations durables avec l’Union européenne dépendait du respect mutuel entre les deux parties, et de ne pas se laisser influencer par certains éléments extérieurs, notamment les politiques unilatérales ».

M. Raïssi a déclaré que « tous les pays devraient coopérer afin de former un gouvernement afghan capable d’apporter la sécurité, la stabilité, le développement et la paix, et de gagner la confiance du peuple afghan », ajoutant qu' »il a été prouvé que la présence américaine en Afghanistan n’a pas assuré la sécurité, mais n’a laissé que guerre et destruction dans ce pays. »

Le président iranien a souligné que « son pays estimait que l’absence d’un gouvernement afghan global, avec la participation de toutes les nationalités, menace l’avenir de l’Afghanistan ».

Source: Traduit d'AlMayadeen