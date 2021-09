Deux Israéliens ont été blessés modérément dans une opération à l’arme blanche, lundi 14 septembre, devant la gare routière centrale de bus d’AlQods occupée.

La police d’occupation a affirmé que l’auteur de l’opération « est entré dans un magasin de la rue Jaffa à AlQods, et a poignardé deux Israéliens », ont rapporté les médias israéliens.

L’auteur de cette opération, Bassel Shawamra, est un adolescent palestinien de 17 ans, originaire de la ville d’AlKhalil Hébron, en Cisjordanie occupée. Il a été blessé par les tirs des forces d’occupation qui l’ont détenu.

Dans la matinée, un Palestinien muni d’un tournevis a tenté d’attaquer un groupe de soldats de l’armée d’occupation israélienne posté au carrefour de Gush Etzion en Cisjordanie occupée.

Ces opérations surviennent sur fond de tensions après l’évasion de six Palestiniens d’une prison israélienne la semaine dernière et alors que les Palestiniens ont appelé à des manifestations en soutien aux prisonniers. Quatre des six évadés ont été capturés.

Le Hamas et le Jihad islamique réagissent

Le Hamas et le Jihad islamique ont salué lundi soir l’opération a l’arme blanche à AlQods.

Dans un communiqué, le Hamas a qualifié cette attaque d' »opération héroïque ».

Le Hamas ajoute que la reprise apparente des opérations à l’arme blanche de ces derniers jours est liée à la tempête médiatique générée par l’évasion de six prisonniers palestiniens d’une prison israélienne ultra-sécurisée.

« Maintenir l’affrontement et accélérer le rythme des opérations par divers moyens est la meilleure option pour affronter l’occupation sioniste », a déclaré le porte-parole Abdel Latif al-Qanou.

De son côté, le porte-parole du Jihad islamique Daoud Shehab a affirmé que « les actes de résistance sont le droit légitime du peuple palestinien, et nous bénissons et soutenons cette opération jihadiste ».