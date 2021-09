Le chef des Brigades Ahl al-Haq, cheikh Qaïs al-Khazali, a imputé à « Israël » le raid contre des positions du Hachd al-Chaabi dans la ville d’Al-Qaem sur la bande frontalière entre l’Irak et la Syrie.

Selon M. Khazali « si Washington n’est pas celui qui a visé le Hachd al-Chaabi, cela signifie qu' »Israël » l’a fait, avec le consentement américain.

« Les avions israéliens ne peuvent violer la souveraineté irakienne sans l’approbation américaine », a-t-il affirmé.

Citant des sources des gardes-frontières irakiens, les médias irakiens avaient fait état d’un raid perpétré le 14 septembre dans l’entourage du passage frontalier avec la ville syrienne d’al-Boukamal, au sud-est de la province syrienne de Deir Ezzor, ayant visé deux véhicules du Hachd al-Chaabi au moyen de drones.

Le porte-parole des forces de la Coalition internationale le général américain Wayne Marotto avai alors nié l’implication des forces dans le raid.

« Le démenti américain d’être derrière la récente violation de la souveraineté irakienne ne l’exonère pas de sa responsabilité, car c’est lui qui est en réalité responsable de l’espace aérien irakien » a répliqué cheikh Khazali en réponse à ces déclarations.

Il a aussi critiqué le silence du gouvernement irakien face aux attaques répétées.

« Le sitence du gouvernement et le fait de ne pas condamner cet acte de la part de nombreuses forces politiques est condamnable et contredit les allégations de nationalisme et de souveraineté. L’incapacité du gouvernement à prendre des mesures pour acheter un système de défense aérienne soulève un certain nombre de questions sur les motifs et les raisons », a-t-il constaté.

Selon lui, « les Etats-Unis devraient assumer leur responsabilité de protéger l’espace aérien irakien tant qu’ils sont la force occupante à qui elle en incombe et ils devraient empêcher l’aviation israélienne de violer l’espace aérien irakien faute de quoi ils seront traités comme des complices dans l’agression ».

Cheikh Khazali avait assuré dans son tweet que « les sionistes sont l’ennemi véritable, le premier et le plus grand des Irakiens et le choix de rejoindre l’équation de la dissuasion régionale de la résistance comme un choix valable ».

Source: Médias