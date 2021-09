Le nouveau Premier ministre libanais désigné, Najib Mikati, a nié avoir été contraint de choisir dans son gouvernement deux ministres liés au Hezbollah.

Dans une interview exclusive avec CNN, M.Mikati a attribué la raison de son choix à leur « sens très pragmatique », appelant à mettre la politique de côté pour « sauver le Liban ».

Le Premier ministre libanais a déclaré : « Le Liban traverse une période de transition vers le changement », soulignant la nécessité de tenter de stopper ce qu’il a décrit comme « la chute libre du Liban et d’essayer de sauver le pays ».

Vendredi, M. Mikati a affirmé que « les cargaisons de carburant iranien que le Hezbollah apporté au pays sont une « violation de la souveraineté du Liban », selon des déclarations publiées par son bureau sur Twitter.

Il a déclaré : « Je suis attristé par la violation de la souveraineté du Liban, mais je n’ai aucune crainte des sanctions, car l’opération s’est déroulée indépendamment du gouvernement libanais ».

Le Liban connaît une crise du carburant qui a paralysé divers secteurs vitaux et de base, la Banque mondiale a décrit la crise au Liban comme la pire au monde depuis un siècle et demi, et avec elle les réserves de devises de la Banque centrale sont à peine suffisantes pour la réserve obligatoire minimale qui permet la couverture légale de l’argent des déposants dans les banques privées .

Source: Avec Sputnik