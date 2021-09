Les combattants de la Résistance yéménite ont lancé une opération dans le sud du Yémen, qui s’est soldé par un vaste retrait des éléments de la coalition d’agression saoudienne. La poursuite de leur progression conduira à un encerclement complet de la ville de Taëz où sont basés les militaires de la coalition menée par l’Arabie saoudite.

Selon des informations fournies par une source sur le terrain dans l’est de Taëz, les forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont lancé contre des attaques contre des positions de militaires saoudiens et leurs mercenaires et ont réussi à nettoyer les régions occupées dans le centre de la province.

« Les forces yéménites ont mené des attaques soudaines depuis la périphérie est de la montagne Qobari et ont réussi à avancer sur cet axe après plusieurs heures de combat », selon une source sur le terrain, citée par le site iranien francophone PressTV.

Elle a également déclaré que les forces yéménites avaient pris le contrôle de la région et des hauteurs importantes et stratégiques de cette province, lors de ces affrontements. Et d’ajouter: « Un autre groupe de combattants est entré sur le terrain pour établir la sécurité dans les zones récemment libérées ».

Si les forces yéménites poursuivent leur opération sur l’axe oriental de Taëz, dans la montagne Al-Mughdar vers l’est, elles atteindront la route importante et stratégique de la ville de Taëz-Al-Torbeh. Les forces de la Résistance domineront alors cette route, ce qui implique l’interruption de l’aide de la coalition à ses militaires à Taëz.

Les forces armées yéménites ont repris le contrôle d’environ 45% de la superficie de la province de Taëz, y compris les régions du nord, du centre et de l’est. Ils contrôlent environ 55% de le territoire de Taëz, y compris les régions du sud et de l’ouest.