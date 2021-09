« Nous nous sommes renforcés pour vaincre les États-Unis et quand nous avons accumulé de telles puissances pour le plus grand empire militaire du monde, les pouvoirs plus petits tels que le régime sioniste n’entrent plus dans nos calculs », a déclaré le commandant du Corps des gardiens de la Révolution islamique en Iran (CGRI).

Le général Hossein Salami a déclaré, le mardi 21 septembre, que la nation iranienne avait réussi à briser les sanctions et à éloigner l’ennemi de ses objectifs.

« Plus l’ennemi tente de s’approcher de la nation iranienne, plus il s’éloigne d’elle et c’est en raison de l’esprit de résistance qui coule au sein de notre société depuis l’époque de la Défense sacrée. »

Le commandant en chef du CGRI a en outre souligné que les ennemis de l’Iran se trouvaient sur la pente du déclin.

« Grâce à notre leader, notre grande nation, la Révolution islamique, l’islam et la bénédiction divine, nous sommes gagnants (…). »

En appui aux déclarations du commandant en chef du CGRI, on ne manque pas de développements concrets à évoquer, le dernier en date étant le transfert du carburant iranien vers le Liban sous le nez des Israéliens.

Le carburant acheté à l’Iran a été distribué aux hôpitaux, aux boulangeries, aux maisons de retraite, etc.

Jeudi 16 septembre, l’arrivée des camions-citernes, chargés du diesel iranien, a suscité une vague de liesse parmi les Libanais.

« Le carburant iranien a réanimé les établissements publics à Nabatieh », a fait savoir les site libanais al-Ahed dans un reportage.

Le premier camion-citerne transportant du carburant iranien est également arrivé le mardi 21 septembre à al-Maniya, au nord du Liban et près de Tripoli. Le camion-citerne a été accueilli par des Libanais qui s’étaient rassemblés devant un hôpital public.

Source: Avec PressTV