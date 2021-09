Enième attaque contre les troupes américaines en Irak: un convoi de soutien logistique de la coalition américaine a été pris pour cible ce mercredi 22 septembre dans le sud de l’Irak, a rapporté le correspondant de la télévision d’information libanaise Al-Mayadeen, .

Des sources de sécurité ont précisé qu’un engin explosif a explosé près du convoi alors qu’il passait à l’intérieur des frontières de la région de Nassiriyah. Il a endommagé un véhicule mais n’a pas fait de victimes.

Les opérations anti américaines ne connaissent pas de répit depuis l’assassinat dans un raid américain en janvier 2020 du numéro deux du Hachd al-Chaabi, Abou Mahdi al-Mohandes au côté du commandant de la force al-Qods des Gardiens de la révolution iranienne, le général Qassem Soleimani. Sachant que le Parlement irakien a voté à la majorité une résolution réclamant le retrait américain d’Irak.

Réclamé par l’Ex-Premier ministre Adel Abdel Mahdi dans deux messages adressés au Conseil de sécurité et au Centcom, puis négocié par le Premier ministre actuel Mustafa al-Kazimi, ce retrait devrait entrer en vigueur en décembre 2021.

Le Hachd al-Chaabi qui a combattu Daech avec l’aide de conseillers iraniens multiplie ses exploits dans sa guerre contre la milice jihadiste takfiriste.

Il a annoncé récemment avoir avorté un plan terroriste visant la ville d’Amerli dans le gouvernorat de Salah al-Din et avoir déjoué une tentative d’infiltration d’éléments de Daech parmi les pèlerins de l’Arbaeen à Jurf Al-Nasr, au nord de Babel.

Sa Direction de la sécurité et de la discipline a aussi fait part qu’elle a réussi à abattre un important dirigeant de Daech et deux autres éléments à Bagdad, Kirkouk et Ninive.

Dans la ville de Mossoul, le Hachd a arrêté l’un des éléments les plus importants de l’organisation terroriste en coopération avec les forces de sécurité. Il a également capturé un élément de Daech qui fournit à Wadi al-Shay des denrées alimentaires, des cartes SIM et d’autres besoins, en coopération avec les forces de sécurité à Kirkouk, et ces forces ont également pu arrêter un autre terroriste de Daech au nord de Bagdad.

