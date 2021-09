Le mouvement de résistance islamique Hamas a appelé, dimanche 26 septembre, le peuple palestinien en Cisjordanie à intensifier la « résistance contre l’occupant à tous les points de contact et sur les routes de contournement ».

Le mouvement a déclaré à l’issue du martyr de 5 Palestiniens dans les villes de Jénine et AlQods, que le choix de la résistance et des balles était la seule garantie pour protéger les droits des Palestiniens et libérer et protéger les prisonniers.

« Le sang des martyrs ne sera pas versé en vain. Notre peuple, les dirigeants du Hamas en premier, restera aux premiers rangs pour affronter l’occupant, quels que soient les sacrifices, jusqu’à ce que ce dernier soit vaincu sur notre terre, nos droits soient entièrement restaurés et nos lieux saints soient protégés », lit-on dans le communiqué publié par le Hamas.

Plus tôt dimanche, les forces d’occupation ont tué 5 Palestiniens et blessé 9 autres blessés lors de la prise d’assaut de villages dans les régions de Jénine et d’AlQods occupée.

Source: Avec Anadolu