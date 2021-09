Les assauts de colons israéliens contre la mosquée al-Aqsa sont devenus quasi quotidiens.

Le dimanche 26 septembre, des centaines d’entre eux ont investi la cour de l’esplanade des mosquées depuis Bab al-Magharibat (Porte des Maghrebins) à l’occasion de la fête du Trône, à l’appel d’organisations juives extrémistes. Dont les Gardiens du Temple qui prétend que le Temple de Salomon était érigé sur le lieu même, et préparant son édification à la place de la mosquée.

Leur chiffre s’élevait à 651 indique le site d’information palestinien Pal Today selon lequel les incursions se font en deux phases matinale et dans l’après-midi. Ils étaient sous la protection d’officiers et de garde-frontières de l’occupation.

Pendant le mois d’août, le nombre de colons israéliens qui ont investi la mosquée al-Aqsa était de l’ordre de 2309, a indiqué le Hamas.

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم. pic.twitter.com/Tq5YBXOTKo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 26, 2021

Le ministère pour les Affaires d’al-Qods a mis en garde contre des tentatives israéliennes de changer le statut historique de la mosquée, troisième lieu saint de l’Islam après la Kaaba à la Mecque et la sainte mosquée du prophète Mohamad (p) en Médine.

Dans un communiqué le ministère de l’Autorité palestinienne a accusé les groupes extrémistes de profiter délibérément des fêtes religieuses juives pour profaner la mosquée par des incursions massives, portant des vêtements religieux, et recitant des prières talmudiques, et de s’allonger par terre dans le but de provoquer les sentiments des musulmans dans la mosquée, à Jérusalem et dans le monde.

Ces violations interviennent simultanément avec les appels pour diviser la mosquée al-Aqsa temporellement et spatialement ce qui présage des risques graves aux conséquences inquiétantes, a averti le ministère.

Le président de la Direction du Legs islamique dans la ville sainte d’al-Qods a déclaré que l’occupant israélien a transformé la mosquée d’al-Aqsa en une caserne militaire.

« La situation est très mauvaise à l’intérieur et les assauts se font en gros. Il y a une violation entière de la mosquée », a déploré cheikh Azzam al-Khatib.

