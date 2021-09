Moscou et Washington ont poursuivi, jeudi 30 septembre, à Genève le dialogue stratégique entamé sur les bords du lac Léman par Vladimir Poutine et Joe Biden en juin, pour tenter de lisser les nombreux différends qui minent les relations entre les deux pays.

La nouvelle réunion, qui se passe à huis-clos et en l’absence des médias, a commencé vers 08H00 GMT, a indiqué un membre de la Représentation permanente de la Russie à Genève.

Les discussions entre les délégations menées par la numéro 2 du département d’Etat, Wendy Sherman, côté américain et par le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, côté russe, devraient prendre une bonne partie de la journée.

Mercredi, Bonnie Jenkins, la sous-secrétaire d’Etat américaine au désarmement, avait souligné lors d’un colloque que les Etats-Unis souhaitent que la réunion de jeudi aboutisse à des « étapes concrètes ».

Outre le désarmement, les discussions doivent porter sur les nouvelles technologies, l’espace et l’intelligence artificielle (IA), avait-elle précisé, selon l’agence ATS.

C’est la Russie qui reçoit cette fois-ci. La dernière réunion fin juillet s’était tenue à la Représentation permanente des Etats-Unis, perchée sur une colline de Genève, à quelque centaine de mètres seulement de la Représentation russe.

Les deux parties avaient alors surtout évoqué le contrôle des armements.

Lors de leur sommet historique le 16 juin, Joe Biden et Vladimir Poutine -qui sont à la tête des deux plus grands arsenaux nucléaires du monde- avaient insisté sur la nécessité de se parler, malgré les nombreuses sources de discorde. Ils avaient souligné que même au plus fort de la Guerre froide, Moscou et Washington dialoguaient pour éviter le pire.

Source: Avec AFP