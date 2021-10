L’Iran a dévoilé le radar tactique à moyenne portée baptisé Hormuz et le simulateur de système de défense aérienne à longue portée Shams, a rapporté le site iranien Press TV.

Selon le général de brigade Alireza Sabahifard, commandant des Forces de défense aérienne de l’Armée de terre, ce qui rend unique ces systèmes de défense de fabrication nationale c’est leur conception en fonction des menaces du jour, ce qui apporte au pays la possibilité de faire face « aux menaces les plus graves du monde d’aujourd’hui ».

Le général Sabahifard a ajouté : « La fabrication du simulateur de systèmes de défense aérienne à longue portée est plus difficile que celle des autres systèmes de simulation, mais cette capacité a été rendue possible grâce aux travaux effectués au Centre de recherche et d’autosuffisance de l’armée de la République islamique d’Iran. »

Il a indiqué que la Force de défense aérienne de l’armée de la République islamique d’Iran a réussi à construire de nombreux autres systèmes dans ce domaine qui seront dévoilés ultérieurement.

« Grâce à d’importants progrès dans la fabrication des équipements militaires effectués par la Force de défense de l’armée de la République islamique d’Iran nous avons notre mot à dire sur le plan mondial », a souligné le général Sabahifard avant de conclure que les équipements militaires de fabrication nationale sont désormais à la pointe de la technologie.