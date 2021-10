Discurso do Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, na noite da segunda-feira, 11 de outubro de 2021 às 8h30, no qual aborda uma série de acontecimentos locais e regionais

Redação do site



PRINCIPAIS PONTOS DE SUA FALA:

1-Eleições legislativas

As eleições legislativas serão realizadas na data constitucional e insistimos em que sejam realizadas, não temos nenhuma informação de que um partido no Líbano deseja adiar ou sabotar as eleições legislativas.

Quanto ao direito de voto para expatriados libaneses é legítimo, exceto que dadas as sanções impostas a nós, nossos eleitores expatriados não poderão votar e, portanto, o voto expatriado sofrerá de representatividade legítima, apesar disso, estamos dispostos a sacrificar o voto de nossos eleitores expatriados para o interesse geral dos expatriados libaneses. Portanto, apoiamos o direito de voto dos expatriados libaneses.

Este processo está, portanto encerrado e convido todos os eleitores expatriados a registrarem o seu nome para poderem participar nesta votação.

Quanto ao direito de voto aos 18 anos, lembro que o Hezbollah apresentou um projeto de lei em 1989 para modificar o direito de voto dos jovens de 21 anos e permitir que os jovens de 18 anos votassem, porém no parlamento o projeto foi adiado. Sabendo que trabalhamos esse direito de voto aos 18 anos, como bloco parlamentar com implacabilidade, então em 2009 relançamos o projeto, e também em 2010, naquela época apenas 34 deputados votaram a favor. No entanto, o mais estranho é que todas as forças apoiam em alto e bom som esse direito de voto aos 18 anos, e quando o projeto de lei é submetido ao parlamento ele desmorona.

Reiteramos nosso apoio a esse direito de voto aos 18 anos, pois esses jovens de 18 anos têm o direito de participar das eleições para se manifestarem, não é justo negar aos jovens de dessa idade de votar por motivos partidários ou confessionais.

Para o megacentro, somos a favor, tanto quanto para o cartão magnético estamos com todas as medidas que facilitem o processo eleitoral.

2-Eletricidade:

Nos últimos dias, o Líbano estava se afogando em um sentimento de desordem apocalíptica: Os libaneses foram ameaçados de mergulhar na escuridão, salvos pelo Exército Libanês que ofereceu uma solução temporária ao fornecer seu estoque de diesel. No entanto, cabe ao governo assumir as suas responsabilidades trabalhando dia e noite para evitar que o país mergulhe nas trevas, e não para encontrar soluções temporárias. Em vez de se mobilizar, os líderes políticos lançaram acusações recíprocas para escapar de suas responsabilidades. Pior, eles lançaram insultos inúteis.

Exortamos o governo a encontrar uma solução definitiva, e não faltam propostas de soluções, seja do Ocidente ou do Oriente, então ouse agir. Como um lembrete, uma quantia em dinheiro foi oferecida ao Líbano, por que não usá-la para construir usinas, a menos que haja um veto dos EUA, se assim for, as pessoas tem que apontar nos responsaveis, quem nos obriga a viver no escuro.

No Iraque, há problemas de eletricidade, e eu sei que quando o Iraque se voltou para os europeus para resolvê-los, o veto americano caiu sobre suas cabeças.

A todos aqueles que consideram que os EUA são seus aliados, mesmo seus amigos, garantidores dos direitos humanos, peçam-lhes exceções com base nesta amizade. Peça-lhes que suspendam seu veto para poder fornecer eletricidade aos libaneses.

Um dos oficiais libaneses disse ao ministro das Relações Exteriores iraniano para pedir exceções aos EUA, porque ele não se atreve a pedir essas exceções diretamente aos americanos!

Com isso, pedimos ao governo que faça uma reunião de urgência para resolver este assunto de forma decisiva.

Permita-me, e pela primeira vez trago este ponto, a saber: Receio que com o colapso do sector elétrico, o propósito, é tentar justificar a opção da sua privatização.

3- Diesel e gasolina iranianos:

Apelo às forças políticas adversárias para irem pedir diesel e gasolina a seus amigos, os EUA. Nós só temos o Irã e a Síria como amigos, enquanto essas forças têm muitos amigos, e precisam se esforçar para trazerem gasolina e diesel ao país, invés de apenas assistirem, que eles busquem gasolina e tragam benefícios para o seu povo como nós fizemos. Obvio que não vamos atrapalhar em nada, vocês tem que esforçar em fazer seus deveres, procurando enterrar seus rancores e suas travessuras, em vez de perder tempo criticando.

Em relação à distribuição do diesel iraniano, ainda estamos na primeira fase do trânsito do diesel para o Líbano, que vai até o final de outubro.

E assim, durante esta fase, distribuímos as cotas de diesel gratuitamente para os casos mais sensíveis e urgentes, ou seja, hospitais públicos, lares de idosos, orfanatos, poços de água submetidos a municípios e enfatizamos claramente que não queremos competir com as companhias de petróleo e postos de gasolina.

Continuaremos assim, até final de outubro, ou renovaremos esta doação por mais um mês, a todos os hospitais, orfanatos, lares de terceira idade, poços municipais de água, bombeiros, paramédicos da Cruz Vermelho etc.

Além disso, disponibilizamos a venda de diesel a particulares, como proprietários de motores, agricultores, hospitais privados, fábricas, indústrias, além de pescadores.

Desde a segunda fase da distribuição do diesel iraniano, ou seja, até o final de novembro, levamos em consideração a questão do aquecimento das famílias. Mas devemos respeitar as medidas definindo bem o trabalho. Este arquivo deve ser estudado cuidadosamente. E assim se durante a primeira fase os donos dos motores se beneficiaram com a maior parcela, com o início do inverno, levaremos em consideração a questão do aquecimento.

Nesse caso, levando em consideração as solicitações que nos chegaram de todas as regiões do Líbano, e que superaram em muito as nossas expectativas, estimamos que a demanda por diesel seja o triplo. Vamos, portanto, focar no diesel, porque a questão da gasolina está mais ou menos resolvida, já que com o levantamento do apoio do Banco Central ao preço da gasolina, as filas intermináveis dos postos desapareceram.

Vozes têm se levantado pedindo que o estado vá buscar o próprio diesel do Irã, por Deus, é o que continuamos perguntando. Estamos prontos para oferecer qualquer ajuda nesse sentido, ajude-nos a não “violar” a soberania como algumas pessoas afirmam e nos acusar de fazer.

4- A explosão do porto de Beirute:

Digo-vos com toda a franqueza que se as famílias dos mártires abandonarem a investigação e bem saber que não iremos abandoná-la, porque fomos profundamente feridos por esta explosão, exigimos a verdade querendo que a investigação continue para alcançar a verdade e a justiça.

O juiz anterior foi partidário e renunciou o cargo. O atual juiz encarregado de investigar o caso do Porto de Beirute não aproveitou dos erros de seu antecessor, e foi à discriminação e politização da investigação. Afirmo que não podemos acreditar neste juiz nem confiar nos seus relatórios, pois não vai conseguir mostrar a verdade politizando a investigação.

A título de prova, e, sobretudo não me acusem de interferir na investigação, pois há questões legítimas que exigem respostas deste juiz.

Desde a chegada deste cargueiro carregado de nitrato até a explosão do porto, dois presidentes da república se seguiram, por que não os convocou? Por que este juiz não foi ao palácio presidencial para questionar o presidente Aoun, depois de anunciar sua total prontidão para ser questionado?

Da mesma forma, porque convocou apenas o Primeiro-Ministro Diab e não os que o precederam? E por que não convocou os atuais ministros e apenas convocou os ministros anteriores, ao contrário do procedimento que seguiu com o Primeiro-Ministro Diab?

Por que não convocou os ex-ministros da defesa, da Justiça, e os executivos militares? Este juiz escolhe quem vai entrevistar e quem não, sem nenhuma referência legítima. Onde está a objetividade dessa investigação? Nós o advertimos para não tomar partido, nós o exortamos a permanecer imparcial.

É imprescindível informar a verdade aos pais dos mártires apresentando para eles a realidade de quem permitiu que o cargueiro carregado de nitrato entrasse no porto de Beirute, quem o deixou no porto e quem ordenou seu descarregamento.

Para todas essas perguntas este juiz não apresentou nenhuma resposta. Pelo contrário, se escondeu atrás de uma única acusação, a negligência no trabalho. Sim, há negligência, mas o que aconteceu é uma catástrofe que não pode ser reduzida à negligência e, portanto, devemos fornecer respostas. Como tal, os juízes têm responsabilidades mais importantes do que os primeiros-ministros que tinham conhecimentos do cargueiro carregado com nitrato e autorizaram a entrada desta carga. A questão mais persistente é porque este juiz não os questionou. Uma clausula da lei ordena que os juízes devam comparecer perante o Conselho Superior de Justiça, assim como ministros e primeiros-ministros. A discussão, entretanto, é sobre a decisão deste juiz em emitir ordens de prisão contra ministros e não contra os outros juízes.

Sentimos o grau que o que está acontecendo O processo de investigação da explosão do porto está no caminho de alto nível de perigo e insegurança, levando a nenhuma verdade e terá repercussões no futuro do país. Peço ao Conselho Superior de Justiça que aceite o caso, caso contrário, que o governo o aceite.

Em conclusão, gostaria de mencionar dois pontos:

A explosão de Qandouz, no Afeganistão que causou dezenas de mártires e feridos, este tipo de ataque é doloroso para todos os muçulmanos e não muçulmanos, e partilhamos a tristeza das familias dos mártires.

O Daesh cometeu este ataque assumindo claramente a sua responsabilidade, e espero que a mídia possa qualificar o Daesh como Wahhabi-takfirist, porque esta organização leva o pensamento Wahhabi que anula o outro e não reconhece o direito de ser diferente.

Anteriormente, alertei contra as tentativas dos EUA de transportar Daesh da Síria para o Afeganistão e contra o Ministro de Afeganistão. Estrangeiros turcos disseram isso, a pergunta é por que os EUA fizeram isso?

A retirada dos Estados Unidos foi acompanhada de preparativos contra o Afeganistão, trata-se de provocar uma guerra civil, uma guerra sectária, os americanos são os responsáveis pela presença do Daesh no Afeganistão para sabotar o país, e, portanto entendemos por que o Daesh detonou uma Mesquita xiita.

Em segundo lugar, gostaria de mencionar o mártir palestino Nizar Banat, um intelectual que foi apreendido por um aparato de segurança palestino, detido e depois torturado a ponto de causar sua morte.

É meu dever saudar este mártir que foi filósofo, sabendo que tive oportunidade de ouvir suas sessões gravadas no Youtube que os irmãos me enviaram porque por razões de segurança não consigo abrir a Internet.

Essa personalidade foi corajosa, verdadeira, ambiciosa, inteligente, combativa até o martírio e, portanto, é apropriado exigir que se faça justiça por este homem que caiu como mártir.

Por fim, em poucos dias celebraremos o nascimento do Profeta Maomé (P), mas nos anos anteriores, o povo iemenita nos surpreende com seu ardor para celebrar esta bendita comemoração, apesar da guerra, da fome, do embargo, de multidões massivas ocuparem todos os becos, ruas e cidades do Iêmen. Como eles fazem isso? É incrível. Enquanto em outros países árabes e muçulmanos, a celebração desta ocasião continua tímida, em comparação com as condições do povo iemenita.

Alguns argumentaram que comemorar o aniversário do Profeta Maomé (P) é uma forma de heresia. Isso é injusto. Este ano pretendemos celebrar esta ocasião e por isso apelo a uma ampla participação nesta comemoração.

Source: Al-Manar