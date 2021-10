Le ministère iranien du Renseignement, a arrêté des personnes liées aux services de renseignement de certains pays de la régio dans la province de Boushehr.

Le ministère iranien du Renseignement a annoncé dans un communiqué que « grâce à la surveillance et la vigilance des soldats du ministère du Renseignement dans la province de Boushehr au sud-ouest de l’Iran, 10 personnes ont été identifiées et arrêtées car liées aux services du renseignement de certains pays de la région et qui sont pro-américains.

Les objectifs de ces services de renseignement ennemis sont le rassemblement des informations, l’espionnage des centres sensibles du pays et l’utilisation des capacités des Iraniens résidents et voyageant dans ces pays.

