La République arabe syrienne fait un retour progressif sur le théâtre diplomatique du Moyen-Orient. Après la victoire militaire sur les principales composantes des groupes armés, les accords de cessez-le-feu conclus avec les groupes restants dans le cadre du processus d’Astana et après les élections présidentielles de mai 2021, remportées par le président sortant Bachar el-Assad, le gouvernement syrien a établi un contrôle incontesté sur la majeure partie du pays, à l’exception des régions situées au nord et à l’est de l’Euphrate.

L’établissement d’un contrôle et d’une autorité incontestés s’accompagne de l’accélération des contacts diplomatiques de la Syrie avec les pays voisins.

Syrie – Égypte : une rencontre pour la première fois depuis 10 ans

Le dernier développement dans la réintégration diplomatique de la Syrie dans le monde arabe a eu lieu à New York lors de l’Assemblée générale des Nations unies, lorsque les ministres des affaires étrangères de l’Égypte et de la Syrie se sont rencontrés.

Bien que le gouvernement égyptien mis en place après la chute de Mohammed Morsi ait annoncé son soutien à la Syrie à plusieurs reprises, et que le président Abdel Fattah al-Sissi ait même déclaré « soutenir l’armée syrienne » au milieu des affrontements en cours en 2016, la récente réunion était la première réunion officielle depuis 10 ans … .

Cette réunion était la première du genre depuis que l’adhésion de la Syrie à la Ligue arabe a été gelée en 2011. Il reflète également un réchauffement des relations entre Damas et Le Caire qui comprend des mesures concrètes et des pays tiers arabes.

Liban – Syrie : une délégation gouvernementale libanaise à Damas

Le 4 septembre, le gouvernement libanais a envoyé une délégation à Damas, la « visite de plus haut niveau depuis des années », comme l’a observé Al Jazeera.

La délégation était dirigée par Zeina Akar, ex-vice-premier ministre et ex-ministre de la défense, et comprenait les ex-ministres des Finances Ghazi Wazni, de l’Energie Raymond Ghajar et le chef de l’Agence de sécurité générale Abbas Ibrahim.

Cette visite avait pour toile de fond la crise énergétique du Liban et une proposition visant à la résoudre en exportant du gaz d’Égypte vers Beyrouth via la Jordanie et la Syrie.

L’idée était de réactiver le gazoduc arabe qui va de l’Égypte au Liban en passant par la Jordanie et la Syrie. Le transport de gaz par ce gazoduc avait été interrompu en 2011 après la chute de Moubarak au pouvoir en Égypte.

Le gazoduc arabe de l’Égypte au Liban

Peu après la visite de la délégation libanaise, une autre réunion a eu lieu entre le ministre jordanien de l’énergie et des ressources minérales, Hala Zawati, le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, le ministre syrien du Pétrole et des Ressources minérales, Bassam Tohme, et l’ex-ministre libanais de l’Énergie et de l’Eau, le Dr Raymond Ghajar, le 9 septembre en Jordanie.

Le ministre jordanien de l’énergie et le ministre égyptien de l’énergie ont confirmé l’accord, pour lequel un plan d’action et un calendrier sont en cours d’élaboration.

La compagnie gazière publique égyptienne a déjà informé ses partenaires, Shell et Petronas, que les livraisons de GNL au Liban seraient interrompues « avec effet immédiat », selon le Journal of Petroleum Technology.

Une percée contre les sanctions américaines contre la Syrie

Le journal, ainsi que les médias internationaux, ont souligné que l’accord gazier constituait une violation des sanctions américaines existantes à l’encontre de la Syrie, qui interdisent les transactions avec le gouvernement syrien et avaient bloqué les précédentes tentatives de livraison de gaz égyptien au Liban en raison de son passage par la Syrie.

Un sénateur américain en visite au Liban début septembre, Chris Van Hollen, a déclaré à Reuters : « La complication, comme vous le savez, est le transport à travers la Syrie. Nous cherchons (de toute urgence) des moyens d’y remédier malgré la loi de César », en référence aux sanctions américaines.

Entre-temps, le Hezbollah libanais avait également enfreint les sanctions américaines en livrant du pétrole iranien au Liban via la Syrie en septembre.

L’Arab Weekly commente l’accord : « Pour aider le Liban à résoudre sa crise de l’électricité, Washington devra accorder à Assad une certaine reconnaissance et une certaine attention, un prix que l’administration Biden semble prête à payer. Le plan américain n’améliorera que marginalement la situation de l’électricité au Liban. La mesure dans laquelle cela profite à Assad est incommensurable.

La Deutsche Welle allemande s’interroge déjà: « Accord de pouvoir au Liban: le début de la fin de l’isolement de la Syrie? ».

Des équipes techniques syriennes et jordaniennes ont déjà commencé à inspecter le pipeline existant, rapporte l’agence de presse syrienne SANA.

Normalisation avec la Jordanie

Mais la normalisation avec la Jordanie voisine va bien au-delà de l’accord. Le ministre syrien de la défense et le chef d’état-major de l’armée jordanienne se sont rencontrés en tête-à-tête lors d’une rare rencontre entre les chefs des forces armées des deux pays le 19 septembre.

La réunion fait suite à une offensive militaire syrienne dans la ville de Deraa, au sud de Damas, une zone d’instabilité située à 13 kilomètres au nord de la frontière avec la Jordanie.

Le 28 septembre, les réunions ministérielles syro-jordaniennes ont repris dans la capitale jordanienne d’Amman pour discuter des moyens d’améliorer la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines du commerce, des transports, de l’électricité, de l’agriculture et des ressources en eau.

Le même jour, le Premier ministre jordanien Bishr al-Khasawneh a souligné l’importance de renforcer les relations de coopération et de coordination entre la Jordanie et la Syrie dans divers domaines pour servir les intérêts communs des deux pays et peuples frères, rapporte SANA.

Parallèlement, la Jordanie a annoncé qu’elle allait ouvrir complètement sa frontière avec la Syrie, reprendre les vols de passagers entre Amman et Damas et lever les restrictions sur le transit des marchandises à destination de la Syrie.

Dans l’ensemble, la Syrie progresse à grande vitesse vers la normalisation de ses relations avec ses voisins. Le pays bénéficiera ainsi d’un nouvel élan diplomatique et économique qui lui permettra de s’attaquer aux principales tâches qui l’attendent : l’occupation américaine à l’est, les organisations terroristes séparatistes et djihadistes, et les relations tendues avec son principal voisin du nord, la Turquie.

En termes de contrôle des armes diplomatiques, Damas est en train de gagner en puissance. Que la nouvelle reconnaissance arabe de la Syrie soit utilisée à l’avantage ou au désavantage d’Ankara dépend principalement du gouvernement turc.

Par Yunus Soner, politologue, ancien vice-président du parti Vatan (Turquie), a participé à des visites diplomatiques en Chine, en Syrie, en Iran, en Egypte, en Russie, au Venezuela, à Cuba et au Mexique, entre autres.

Sources : Elespiadigital ; traduit par Euro-Synergies