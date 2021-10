Le secrétaire général du Hezbollah sayed Nasrallah a adressé un ultimatum à l’entité sioniste que la résistance ne permettra aucune prospection des hydrocarbures dans la zone maritime contestée entre le Liban et la Palestine occupée, avant un accord avec l’Etat libanais, et menaçant de mettre toutes ses capacités pour l’en empêcher.

« Si l’ennemi croit qu’il peut agir à sa guise dans la zone litigieuse, avant de régler le litige, il se trompe…. Je ne veux pas lancer de positions maintenant. Mais si la résistance trouve que le gaz et le pétrole libanais sont en danger, même dans la zone litigieuse, elle agira et elle est capable d’agir », a-t-il averti dans un discours prononcé ce vendredi 222 octobre, à l’occasion de la célébration de la naissance du messager de l’islam Mohamad (S).

Son avertissement intervient après les informations médiatiques israéliennes selon lesquelles le gouvernement sioniste allait charger une compagnie des activités de prospection dans la zone maritime qu’il occupe mais qui est réclamée par le Liban.

Il a indiqué que le Hezbollah ne s’ingèrera pas dans les tractations en cours sur la démarcation des frontières maritimes qui ont connu ces derniers jours un nouvel élan avec l’arrivée au Liban de l’émissaire américain de nationalité israélienne Amos Holchtein pour en discuter avec les responsables libanais.

Durant son allocution retransmise par la télévision al-Manar, et après avoir rappelé les qualités et les exploits réalisés par le prophète Mohamad (s), il a surtout mis l’accent sur la notion responsabilité qu’il a inculquée aux Musulmans, dans leurs relations entre eux, surtout en faveur des plus défavorisés. Il a appelé les musulmans d’aujourd’hui à l’appliquer avec le peuple palestinien qui est l’emblème d’après lui du peuple supplicié et opprimé par l’occupation israélienne. Les invitant à utiliser tous les moyens pour soutenir ses droits, assurant que cela relève du devoir de tous.

Il a aussi appelé à se solidariser avec le peuple yéménite dont les manifestations massives ces derniers jours sont la preuve qu’il soutient « ce mouvement pieux et combattant », en allusion à l’organisation houthie Ansarullah. En soutenant sa revendication de mettre fin à la guerre et à l’embargo.

En revanche, Sayed Nasrallah a pressement réclamé de se désolidariser de Daech qu’il a violemment critiqué dans son discours, et dont le mal causé est double, d’après lui, aussi bien contre les Musulmans mais surtout contre l’Islam et le prophète Mohamad « en égorgeant les fidèles dans les mosquées et les églises » en son nom. Rappelant qu’il a été fabriqué par les Etats-Unis.

L’unité islamique a fait partie des sujets qu’il a abordés, du fait de son lien avec la célébration.

« Lorsque les musulmans s’unissent, ils sont certainement victorieux », a-t-il clamé.

« C’est la raison pour laquelle les Etats-Unis et l’entité sioniste font tout pour les diviser et attiser les moindres divergences entre eux », a-t-il ajouté.

Source: Al-Manar