Ryad a décidé d’expulser d’ici 48 heures l’ambassadeur du Liban à Riyad, Fawzi Kabbara, et de rappeler son ambassadeur au Liban, Walid Boukhari. Raison invoquée : les propos «offensantes et inacceptables» tenus le 5 août dernier, par le ministre de l’information Georges Qordahi, alors que le gouvernement Mikati n’était pas encore constitué.

Parallèlement, le régime waahhabite a annoncé «l’arrêt de toutes les importations en provenance du Liban et réitéré son appel émis précédemment concernant l’interdiction pour ses ressortissants de se rendre au Liban».

Le royaume a prétendu «regretter» la détérioration des relations avec le Liban, selon le communiqué du ministère des Affaires Etrangers qui ajoute que «d’autres mesures seront prises», sans les préciser.

Outre l’Arabie, les Émirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn, ont annoncé la convocation des ambassadeurs du Liban dans leur pays.

La nouvelle position saoudienne semble avoir pris les déclarations du ministre Qordahi, comme prétexte pour resserrer l’étau sur le Liban, en raison de l’échec des forces de Ben Salman au Yémen, notamment dans la bataille de Ma’rib.

Dans sa déclaration annonçant le retrait de son ambassadeur de Beyrouth et l’expulsion de l’ambassadeur du Liban à Riyad, le gouvernement saoudien a réitéré ses propos sur le Hezbollah, l’accusant de « contrôler » le Liban, et de « fournir un soutien militaire à la milice terroriste Houthi ».

Des sources liées au régime saoudien ont confirmé que Riyad veut renverser le gouvernement de Najib Mikati, qui est devant deux choix: soit la soumission, qui ouvre la porte à des concessions sans cesse, soit la démission.

Pour rappel M.Qordahi avait appelé, lors d’un programme diffusé par la chaine qatarie AlJazeeraa, à l’arrêt de la guerre absurde lancée par la coalition saoudo-émiratie contre le Yémen.

L’ancien présentateur vedette de télévision avait ajouté que les Houthis (Ansarullah) se défendaient «face à une agression extérieure» et que «leurs maisons, leurs villages, leurs mariages et leurs enterrements étaient bombardés» par cette coalition.

Les politiciens de Ben Salman couvrent sa folie

Cette information intervient également alors que l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Liban avait effectué vendredi 29 octobre une tournée, rencontrant notamment le dirigeant de la milice des Forces Libanaises Samir Geagea.

Aussitôt après la publication du communiqué saoudien, les mêmes médias et politiciens qui ont lancé une campagne contre M.Qordahi, sont sortis pour couvrir la folie de Ben Salman et sa décision de faire pression sur le Liban et de le pousser à la soumission.

Par exemple, le chef de la milice des Forces libanaises a menacé les Libanais : « Il y a une très grande crise continue entre les États du Golfe et le gouvernement libanais. La majorité gouvernementale actuelle est appelée à prendre une décision rapide, décisive et claire pour épargner au peuple libanais de nouvelles tragédies. »

De son côté, l’ancien député Walid Joumblatt s’est montré plus clair que Geagea, quant à sa demande du limogeage de « ce ministre qui va détruire nos relations avec le Golfe ».

