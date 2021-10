288 organisations américaines ont demandé à l’administration du président Joe Biden de publier une déclaration qui rejette la décision israélienne taxant de terrorisme six organisations palestiniennes de défense de droits de l’Homme.

Les organisations US ont sommé l’administration US de confirmer l’attachement de leur pays aux règles du droit international humanitaire et des droits de l’Homme.

Dans une lettre adressée au secrétaire d’État américain Anthony Blinken, « les dirigeants des organisations des droits de l’homme et des droits civiques aux États-Unis ont appelé l’administration Biden à condamner directement, immédiatement et explicitement la décision israélienne, et d’œuvrer pour ne pas interdire et criminaliser les organisations palestiniennes de défense des droits humains ».

Ils ont également appelé à « blâmer publiquement Israël pour ce qu’ils ont qualifié d’acte tyrannique ».

Les ONG US ont en outre appelé le gouvernement israélien « à renoncer immédiatement à sa décision et à mettre fin à toutes les tentatives de délégitimer les défenseurs des droits des Palestiniens en les criminalisant et en les qualifiant de terrorisme ».

Et de conclure: « Nous sommons la communauté internationale à promouvoir et à soutenir les droits fondamentaux des Palestiniens afin d’établir la justice et l’égalité », renouvelant « leur solidarité avec la société civile palestinienne ».

Source: Traduit à partir d'AlQods al-Arabi