L’émissaire des États-Unis pour la Corne de l’Afrique, Jeffrey Feltman, a déclaré avoir rencontré le chef des Forces armées soudanaises et du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah al-Burhan, pour discuter de la période de transition la veille de la situation au Soudan s’est aggravée.

«Je l’ai vu deux fois, deux heures et demie samedi, une heure environ dimanche. Dimanche 24 octobre, c’était en tête-à-tête. Et il me parlait de ses inquiétudes concernant la transition, de ce qu’il considérait comme des pierres d’achoppement dans la transition, des problèmes dans la transition, le désarroi du côté civil, le manque de certaines institutions », a déclaré Feltman à l’émission télévisée PBS NewsHour.

« Al-Burhan et le chef des forces paramilitaires, le général Hemedti, n’ont jamais laissé entendre qu’ils dissoudraient le gouvernement par le biais d’outils militaires, mais ont discuté avec les États-Unis des moyens de répondre à leurs préoccupations apparentes quant à la manière dont la transition se déroulait », a-t-il prétendu.

Et de poursuivre : « Al-Burhan se rendra vite compte qu’il n’est pas si facile de ramener le Soudan dans un passé sombre lors de la décision 1989-2019 du président Omar el-Béchir, étant donné la détermination des manifestants à empêcher un tel scénario ainsi que les principaux acteurs internationaux et régionaux ».

Lorsqu’on lui a demandé de commenter l’absence de condamnation majeure du régime militaire au Soudan de la part de pays comme l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, le diplomate a déclaré que leur soutien tacite serait de peu d’utilité pour le Soudan, en particulier pour résoudre les problèmes économiques imminents.

« Le Soudan était en train de restructurer quelque chose comme 85 milliards de dollars de dette. Je ne pense pas que les pays que vous avez mentionnés seront en mesure de remplacer la communauté internationale, les institutions financières internationales pour faire face aux problèmes économiques auxquels le Soudan est confronté », a-t-il expliqué.

Plus tôt cette semaine, la Banque mondiale a suspendu son aide financière au Soudan suite au coup d’État militaire.

L’armée soudanaise a arrêté le 25 octobre le Premier ministre Hamdok et plusieurs autres membres du gouvernement. Fattah al-Burhan a déclaré l’état d’urgence dans le pays et la dissolution du gouvernement.

Après s’être entretenu, le mercredi 27 octobre, au téléphone avec son homologue saoudien, Faisal ben Farhan, le secrétaire d’État américain a écrit sur son compte Twitter :

« J’ai parlé aujourd’hui avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal ben Farhan sur une réponse à la prise de contrôle militaire au Soudan ainsi que d’autres questions bilatérales importantes, y compris les droits de l’homme ».

Par ailleurs, le ministre saoudien des Affaires étrangères a téléphoné le mardi 26 octobre à son homologue britannique Liz Truss.

« Au cours de l’appel, ils ont passé en revue les relations solides et historiques entre l’Arabie saoudite et le Royaume-Uni et les opportunités de les renforcer dans tous les domaines », a-t-on appris de l’agence de presse officielle saoudienne SPA.

Les deux parties ont également discuté des efforts saoudo-britanniques pour jeter les bases de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde.

Un responsable israélien a déclaré au quotidien israélien, Israel Hayom qu’en raison de la situation actuelle dans ce pays africain, Israël devrait soutenir l’armée et son chef, le général Abdel-Fattah Burhan, plutôt que le Premier ministre, Abdallah Hamdok, qui a été arrêté et emmené dans un lieu tenu secret.

Le responsable a déclaré que « le coup d’État était pratiquement inévitable, car le Premier ministre est en désaccord avec l’armée depuis plusieurs années et il était évident que cela atteindrait un point de décision ».

Le responsable a ajouté que la situation au Soudan « ressemble beaucoup à ce que l’Égypte a connu après le renversement de l’ancien président Hosni Moubarak en 2011, qui avait dirigé le pays des pyramides pendant des décennies avant de se retirer lors du soulèvement populaire connu sous le nom de Printemps arabe ».

« Sur les deux dirigeants soudanais, c’est Burhan qui est plus enclin à renforcer les liens avec les États-Unis et Israël », a déclaré le responsable.

Source: Avec PressTV